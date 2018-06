Como descobrir o formato do seu rosto

Para desvendar as melhores técnicas de maquiagem para você, descobrir o formato do seu rosto é essencial. Afinal, uma boa maquiagem deve seguir as características pessoais de cada um para valorizar o que temos de melhor. Por isso, a nossa sugestão é que você tire um tempo na frente do espelho para descobrir em qual modelo de rosto você se encaixa.

A primeira coisa a se fazer é prender seus cabelos para trás em um rabo de cavalo. Depois é preciso reparar no “formato da raiz dos seus fios, em sua extensão toda, da orelha até a outra a orelha”, ensina a maquiadora Caroline Soares, do Salão Imagem Beauty.

É importante ressaltar que seu tipo de nariz e o formato de seus olhos são não interferem na hora de definir o modelo do seu rosto. Existem diversos formatos de rosto, no entanto, cinco deles se destacam. Veja se o seu faz parte desse grupo e aprenda truques de maquiagem para suavizar o rosto:

Rosto Redondo

Um rosto redondo irá apresentar uma “nascente do cabelo mais oval, uma bochecha saliente e um queixo mais arredondado”, afirma Caroline.

A profissional reforça que tais características físicas não são uma regra. No entanto, geralmente elas estão presentes em rostos arredondados.

Para o make

Segundo a maquiadora, o truque é fazer um contorno diagonal, da orelha até a ponta do nariz. Além disso, é importante iluminar as têmporas e a ponta do nariz para valorizá-las.

Rosto Quadrado

Se você reparar que sua raiz é “um pouco mais quadrada e que nas laterais elas são mais baixas e menos salientes” você tem um rosto quadrado. Esse formato do seu rosto segue um padrão geométrico bem delineado, com o maxilar e o queixo marcado.

Para o make

Para tornar o seu rosto mais harmônico, faça um “sombreado nas quatro pontas do seu rosto”, ensina a especialista. Esses pontos estão nas duas extremidades da testa e nas duas extremidades do maxilar. Para finalizar, Caroline indica iluminar o centro do rosto.

Rosto Coração

Nesse formato de rosto, o queixo costuma ser mais pontudo e fino e a raiz do cabelo apresenta um saliência na parte central da testa, lembrando literalmente um desenho de coração.

Para o make

A dica da especialista é escurecer a região da testa e iluminar a ponta do nariz.

Rosto Oval

O truque da maquiadora é avaliar a distância da testa para o queixo. Se aparentar um tamanho maior que a de outros rostos, provavelmente o seu é oval. Uma bochecha menos saliente e um queixo que não se sobressai ao rosto são características dessa fisionomia.

Para o make

Não tenha medo de abusar no iluminador! Passe na têmpora, maça do rosto, nariz, testa e queixo para ficar linda.

Rosto Diamante

Também conhecido como rosto hexagonal, ele é definido por um “maxilar bem marcado e uma linha do cabelo bem sombreada”. As maçãs do rosto também costumam ser avantajadas.

Para o make

O processo de contorno é o mesmo para quem tem um rosto quadro – faça o truque dos quatro pontos – e para iluminar, passe apenas no nariz.

Veja também: Conheça Marietta Carter-Narcisse, a maquiadora das estrelas

+ Por que você não deve roer as unhas?

Siga CLAUDIA no Instagram!