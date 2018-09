As melhores bases de alta cobertura – que camuflam até tatuagem

Tem dias que tudo o que a gente quer é uma cobertura natural. Em alguns outros momentos, porém, nada como aquela base poderosa capaz de cobrir as manchas mais escuras da pele. Para nossa sorte, camuflar olheiras, marquinhas de acne, de sol, entre outras, está cada vez mais fácil. Hoje existem no mercado bases para todos os gostos: mais ou menos pesada, com disfarce óptico, de longa duração, com FPS alto.. basta escolher a que mais se encaixa em sua necessidade (ou vontade do momento).

Selecionei, aqui, quatro opções testadas e aprovadas para quem busca alta (ou altíssima) cobertura:

Base Líquida Dermablend FPS 35, Vichy, R$ 160 Proporciona altíssima cobertura e sensação de pele hidratada. O corretivo da mesma linha é um plus que potencializa o efeito de camuflagem.

2. Base Cushion FPS 40, Quem Disse, Berenice, R$ 129,90 Em formato prático, que facilita a aplicação e evita desperdícios, garante boa cobertura e longa duração – sem pesar.

3. Base Líquida HD, Vult Cosmética, R$ 23 Tem acabamento de alta definição e efeito mate, ideal para quem não abre mão da textura sequinha.

4. Base Líquida Studio Fix Fluid FPS 15, M.A.C, R$ 145 (30 ml) Controla a oleosidade da pele e garante cobertura de média a alta. Permite sobreposição de camadas para potencializar a camuflagem.