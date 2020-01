Delineado azul é a aposta das celebridades para deixar o make mais divertido

Divertida, a cor faz sucesso se usada como delineador e dá vida nova ao tradicional preto. Caso não tenha uns produtos específico em casa, você pode aderir à moda criando um traço com um lápis cremoso seguido de uma camada de sombra em pó – aplique com um pincel chanfrado para garantir o traçado fino. No restante do look, opte por um make fresh ou, se quiser ousar, invista na mistura de tons. “Um delineador azul com batom laranja fica lindo e moderno”, diz Marcos Costa, maquiador oficial da Natura. Confira:

EMMA ROBERTS

JESSICA BIEL

LUPITA NYONG’O

WILLOW SMITH

SARAH HYLAND

Produtos para reproduzir o make:

Lápis de olhos Azulax, Quem disse, Berenice? R$ 27,90*

Sombra Mono Azul Turquesa, Natura, R$ 29,90*