Cuidados para peles de todas as cores

Não importa a cor de sua pele, atenção

com o sol é fundamental

Foto: Dreamstime

Muito clara e clara

Redobre os cuidados com o sol. Use protetor com, no mínimo, FPS 30. Capriche na hidratação e na limpeza, com produtos para peles sensíveis. Finalmente, invista em cremes com colágeno, já que esse tipo de pele, por ter menos melanina, costuma desenvolver rugas.

Morena clara e escura

Raramente se queimam, mas sempre se bronzeiam. Para evitar o aparecimento de manchas depois da exposição ao sol, use sempre o protetor solar. Testas e bochechas tendem a ficar oleosas. Para combater isso, lave o rosto duas vezes por dia com sabonete adstringente.

Negra

Tende a ser ressecada, por isso, abuse de hidratantes. E mesmo sendo a pele mais protegida do sol – por possuir muita melanina – é melhor não esquecer do protetor FPS 10 diariamente.

Para todas!

À noite, tire a maquiagem sempre antes de dormir e lave o rosto com sabonete. Passe esfoliante corporal duas vezes por semana.