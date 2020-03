Cuidados com a pele: seu passo a passo diário

Uma pele radiante, descansada e sem manchinhas. Esse é o desejo de dez entre dez mulheres. São tantas informações e produtos que, muitas vezes, não sabemos por onde começar. Quando estiver na dúvida, lembre-se: uma rotina de cuidados com a pele deve ter como objetivo principal manter a pele limpa, hidratada e protegida dos efeitos do sol e de outras agressões externas que causam envelhecimento precoce. Para isso, uma limpeza de pele profunda e alguns produtinhos como o sabonete certo e protetor solar são imprescindíveis. Dá uma olhada:

Passo 1: conheça sua pele

Antes de tudo, você precisa saber qual é o seu tipo de pele: oleosa, seca ou mista. Resumidamente, a pele oleosa, como o nome já diz, produz mais óleo, tem uma textura brilhante e poros dilatados, além de tendência a espinhas e cravos. Já a pele mista costuma ser normal nas bochechas, mas oleosa na testa, no nariz e no queixo. A pele seca é mais áspera ao toque, é um pouco mais opaca e descama com frequência, por causa da desidratação natural. Com essas informações, você estará quase pronta para escolher os produtos ideais para sua rotina de skincare.

Passo 2: lave seu rosto de manhã e à noite

Além de retirar as impurezas que ficam sobre a face, a limpeza correta da pele diminui a oleosidade, evita o surgimento de cravos e espinhas, e mantém a região equilibrada. “Ao limpar profundamente a pele, evita-se o acúmulo de sujeira e de poluição e retira resíduos químicos. A curto prazo, o hábito evita dermatites, inflamações e ajuda na penetração de ativos e cremes. A longo prazo, breca o envelhecimento precoce, aumenta o viço da pele, minimiza poros e até evita o surgimento de linhas finas”, conta o dermatologista Jardis Volpe.

Para entender como lavar seu rosto, divida o momento em duas situações: pele sem maquiagem, normalmente ao acordar, e pele com maquiagem, normalmente quando o dia está terminando. “Se você precisa tirar a maquiagem, comece a limpeza da pele com um produto à base de óleo, que vai retirar o produto profundamente. Depois use um sabonete ideal para sua pele e finalize com um tônico. Se está sem maquiagem, pule o primeiro passo”, explica o profissional. E lembre-se: não importa se você tem a pele oleosa, mista ou seca: a limpeza facial é essencial em todos os casos.

Passo 3: potencialize a limpeza com a FOREO LUNA mini 3

Para uma limpeza ainda mais profunda da pele, lance mão de uma escova facial quando estiver aplicando o sabonete de rosto. A LUNA mini 3 é o lançamento da marca sueca FOREO: o novo modelo de escova de limpeza facial é recomendável para todos os tipos de pele, já que combina filamentos de tamanhos diferentes nos dois lados da escova para uma limpeza diária customizável conforme a preferência do usuário. O aparelhinho potencializa seus cuidados com a pele e pode ser usado de manhã e/ou à noite, dependendo da sua rotina de beleza. Antes da maquiagem, a FOREO LUNA mini 3 limpa seu rosto e reforça o brilho natural da pele. À noite, antes de dormir, a limpeza de pele profunda a deixa livre de quaisquer possíveis resquícios de sujeira e pronta para receber os tratamentos de preferência, como séruns, protetores solares, hidratantes faciais. A LUNA mini 3 ainda garante que a pele esteja limpa de verdade, realmente livre de impurezas e resíduos. Além disso, o aparelho age em uma frequência de 8 mil pulsações sônicas transdérmicas por minuto. É possível escolher entre 12 intensidades de pulsação, conforme o usuário desejar. Ao sincronizar o LUNA mini 3 com o aplicativo de celular, é possível definir sua rotina de beleza e a intensidade com que quer começar a usar sua FOREO.

Passo 4: tenha os produtos corretos por perto

Depois da limpeza profunda, é a hora de investir em passos extras que, com o auxílio do seu dermatologista, cuidarão ainda mais de você. Séruns, hidratantes para a área dos olhos e do rosto, ácidos e esfoliantes, entre outros produtinhos, ajudarão a potencializar sua rotina de cuidados com a pele. Se estiver saindo de casa, sempre finalize o passo a passo com o protetor solar.

Passo 5: reserve alguns minutinhos extras

Tirar um tempinho para finalizar a rotina de cuidados com a pele com uma massagem facial pode ser tanto útil como relaxante. As pulsações T-Sonic do FOREO LUNA mini 3 proporcionam uma leve massagem enquanto limpam e a marca sueca tem também modelos diferentes que contam com a função específica de massageador facial, como o versátil LUNA 3 e o IRIS, perfeito para a região dos olhos. A dica aqui, é simples: use o hidratante ou sérum de sua preferência e finalize com uma massagem sempre que tiver vontade. O momento é uma delícia!