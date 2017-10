Tudo que você precisa saber sobre cosméticos naturais

Você sabe o que são cosméticos naturais, esses que têm conquistado cada vez mais o mercado brasileiro e mundial? Eles chegaram principalmente para ajudar aqueles que têm alergias a certos compostos ou que querem minimizar a agressão ao meio ambiente.

Por isso, esses produtos precisam ter pelo menos 95% de ingredientes de origem natural e no máximo 5% de componentes artificiais. Quem diz isso é a Cosmetic Organic Standard (Cosmos), principal associação de certificadoras europeias.

Como ainda não há uma referência brasileira no assunto, é nas exigências internacionais que as marcas se baseiam para lançar produtos por aqui.

De qualquer forma, fique de olho no rótulo – ele não deve conter corantes, fragrâncias ou conservantes sintéticos, como amônia e formaldeído (os mais comuns). Também não usam nada que venha do petróleo, como os parabenos, ou de silicones. ”Por isso, são bem-vindos para as mais propensas a alergias”, diz a dermatologista Patricia Silveira, do Rio de Janeiro.

No lugar dessas substâncias, entram ativos minerais (caso da argila), vegetais, óleos e extratos de ervas e flores – como alecrim e verbena. Para não errar, prefira opções com o selo certificador (que pode ser da Ecocert ou da Cosmos).

Confira alguns produtos naturais!

1. Xampu Day by Day, Cris Dios, R$ 89.

2. Blush Natural Rosê, Dona Orgânica, R$ 77.

3. Batom Hope, Simple Organic, R$ 69.

4. Sombra Mineral, Bioart, R$ 42.

5. Hidratante Jabuticaba, Simple Organic, R$ 82.

6. Creme Hidratante para as Mãos, Souvie, R$ 69.

*Agradecimentos a Camicado, Etna e Olive Cerâmica