5 melhores cortes para cabelos cacheados e ondulados

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Se você é dona de ondas ou de cachos e está querendo renovar o visual, seja para um estilo ousado ou algo mais leve e clássico, trouxe algumas sugestões de cortes para cabelos cacheados.

Pixie para cabelo cacheado

Para as mulheres mais corajosas, o pixie, que também pode ser chamado de big chop (o corte que as cacheadas fazem quando querem acelerar o processo para retirar o liso e finalizar a transição capilar), é uma opção ousada e moderna. Uma vez que ele ressalta a textura natural dos fios.

Detalhe: ele pode combinar com todas as texturas e tipos de rosto, basta o seu cabeleireiro fazer algumas adaptações, como por exemplo, uma franjinha (foto).

Estilizar também fica fácil, basta aplicar um ativador de cachos, deixar secar naturalmente ou usar o secador com difusor. Vale lembrar: não aconselho transformações radicais. Então, sugiro ir tirando o comprimento aos poucos até chegar no pixie.

Corte chanel para cabelo cacheado

O segundo dessa lista é o corte Chanel, que pode ser mais curtinho ou na altura do pescoço, e até mesmo repicado em camadas. Perfeito para cachos mais finos, este estilo proporciona definição e volume.

Também pode ser finalizado com ativador de cachos ou até mesmo um CC Cream, amassando bem com as mãos ou usando um papel toalha, que remove o excesso de água e mantém o produto.

Corte para cabelo cacheado em formato de coração

Sabia que existe esse tipo de corte? Ele se destaca pelas camadas intensamente repicadas na altura do pescoço . Pode ter ou não franja. O volume também fica bem equilibrado.

A dica é manter a hidratação em dia, uma vez que esse tipo de textura pode ser mais ressecada no comprimento e pontas, já que a oleosidade natural do couro cabeludo não consegue percorrer todo o fio.

Invista em produtos ricos em óleo para melhorar a umectação. Também faça tratamentos com ativos como elastina e óleo de coco, que ajudam na definição e, de quebra, minimizam o frizz.

Corte shaggy para cabelo cacheado

É um corte todo repicado em camadas, por isso, é mais indicado para quem gosta de volume e um visual com fios mais desconectados.

Quem tem cabelos finos vai se beneficiar, pois é possível proporcionar volume no topo da cabeça. E se aplicar uma pomada e secar com o secador, vai ganhar um efeito mais desestruturado e maximizar ainda mais esse volume.

Corte longo em camadas

Não quer cortar os fios? Então invista nas camadas. A parte da frente pode ser mais leve, para não estimular o volume. Enquanto o desfiado interno também contribui para retirar o excesso de volume das laterais.

Para manter esse cabelo saudável, precisa cortar a cada dois ou três meses, fazer hidratações no salão e em casa.

Aliás, em casa você ainda pode investir naqueles produtos que nutrem enquanto você dorme, com ativos como macadâmia e óleo de rícino. Para finalizar, além do ativador de cachos, aplique spray de brilho.

Quer mais dicas? No vídeo, abaixo, você confere na íntegra os melhores cortes para as cacheadas e onduladas.