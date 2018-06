Cores de esmalte para fugir com elegância dos tons terrosos neste inverno

Nem só de preto, vinho e marrom-café se fazem as unhas de inverno. Para variar a manicure, aposte em outras cores frias, como verde-escuro, azul-cobalto e roxo, destaques da estação.

Confira nossas dicas para se inspirar:

Feito joia



Inspire-se nas pedras preciosas, como esmeralda e ametista, para transformar as unhas em elegantes acessórios e desfilar por aí. O acabamento cintilante deixa o estilo superatual.



Anéis, Andrea Conti (com pedra vermelha) e Rommanel

Braceletes, Pandora (na modelo com esmalte roxo) e Carolina Neves

Lica Vincenzi, Morana e Carolina Neves (de cima para baixo)

Vermelho poderoso

O maior clássico da manicure aparece em versão mais fechada, mistura dos tons vermelho-tomate, rubi e framboesa. “O efeito brilhante, de quem acabou de sair do salão, é o mais procurado agora”, afirma Juliana Diniz, proprietária e consultora do Bistrô de Beleza Detrich, em São Paulo. Anéis, Pandora e Carolina Neves (trio)

Bracelete, Swarovski

Relógio, Orient Nude modesto Se você não abre mão da tonalidade prática e sofisticada, prefira esmaltes que contrastem com sua pele mesmo que de maneira sutil. “Eles podem puxar para o rosado, se a pele for branca, ou para o cappuccino, se for morena ou negra“, sugere a manicure Gisele Camargo, proprietária do Gi Camargo Nail Bar. Anéis, Maxior (verde) e Lica Vincenzi

Braceletes, Joana Madia (prateado) e Maxior Rosa-blush – O tom, que faz referência ao item indispensável de maquiagem, chegou às unhas. “Se usado sozinho, dá ar discreto. Mas também fica lindo com as pontas cintilantes, criando uma francesinha moderna”, acrescenta Gi Camargo. Anéis, Rommanel (mais fino) e Morana

Bracelete, Morana Azul-profundo –

O jeans é a principal inspiração e referência dessa cor, eleita a queridinha da vez, tanto na versão cremosa quanto na cintilante. “É ótima opção para variar o preto, outro grande protagonista, com um toque descolado”, afirma Juliana Diniz. Anéis, Rommanel (para dois dedos)

Morana (no indicador)

Maxior (dedo médio)

Joana Madia (o mais fino)

Swarovski (ambos no anelar)

