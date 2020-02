Conheça os benefícios do óleo de milho, de girassol e de canola

O óleo, um dos ingredientes que nunca pode faltar em casa, é derivado de fontes vegetais e pode ser extraído de diversas matérias-primas, como sementes (girassol ou gergelim, por exemplo), frutas (azeitona, nozes e abacate) ou cereais (milho e arroz). Liza oferece cinco variedades de óleos: soja, milho, girassol, canola e Equilíbrio, que reúne os óleos de milho, girassol e canola em um único produto.

De acordo com a nutricionista Deborah Torci, os óleos vegetais são as melhores opções para preparar refogados e grelhados, pois são poli-insaturados estáveis a altas temperaturas; isto é, não queimam tão facilmente. “Eles também resistem a grandes temperaturas de cocção de bolos e tortas, além de não deixarem paladar residual, o que os torna excelentes para receitas de doces e salgados”, revela Deborah. Conheça, abaixo, um pouco mais sobre os ômegas e vitamina E através da explicação da nutricionista Debora Torci,

Óleo de milho

Rico em ômega 6, gordura essencial para o bom funcionamento do organismo, se consumido em quantidade adequada. Deve ser consumido por meio de uma dieta saudável e equilibrada. Também contém quantidades significativas de tocoferóis (vitamina E), que desempenham o papel de antioxidante para as células do corpo, minimizando a ação dos radicais livres.

Óleo de girassol

O óleo de girassol é rico em vitamina E – um antioxidadante natural que contribui para minimizar a ação dos radicais livres e, também, é rico em Ômega 6. A substituição de gorduras saturadas, como a manteiga e a banha, por itens que contenham semente de girassol contribui para o consumo de gorduras poli-insaturadas importantes, como o ômega 6.

Óleo de canola

Este óleo proporciona a ingestão de ômegas 3 e 9, gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas respectivamente – ambas contribuem para o funcionamento do organismo. Para surpreender a família com uma refeição saborosa, use Liza nas suas receitas e aposte nas saladas de acompanhamento. Assim você garante o consumo de gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas e ainda ingere vitaminas e minerais presentes nas folhas verdes. Não se esqueça de praticar exercícios físicos de no mínimo 30 minutos por dia. Aproveite!

