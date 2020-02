Conheça o poder das máscaras faciais

Máscaras express dão um “up” imediato no rosto e renovam a expressão

Foto: Dreamstime



As máscaras express faciais são grandes aliadas da beleza, pois fazem um verdadeiro tratamento de choque. Com alta concentração de ingredientes (superior aos dos produtos de uso diário), elas deixam o visual novinho em folha em, no máximo, 15 minutos. O ideal é aplicá-las semanalmente ou a cada 15 dias. Conheça o par perfeito para o seu tipo e comece a operação linda já!

Pele firme e radiante

No rosto, as máscaras têm várias funções: hidratar, combater a acne, esticar a pele, clarear manchinhas… Tudo muito rapidamente. “Elas conseguem garantir esses efeitos por causa das nanosferas e dos lipossomas contidos na formulação, que são partículas mínimas capazes de transportar os princípios ativos às camadas profundas da derme”, afirma a cosmetóloga Maria de Fátima Lima Pereira (SP). Mas esse mecanismo de ação se torna ainda mais eficaz com o poder de oclusão de alguns ingredientes.

“Ao criar uma barreira na pele, eles formam um ambiente quente e úmido, que facilita a penetração e a ação de outros ativos”, explica a dermatologista Mônica Aribi (SP).

Batalhão de elite

As máscaras podem ser líquidas, em gel ou pasta (úmidas); plásticas, em cera ou pó (secas).

Úmidas“Não formam película nem secam na pele”, explica a médica Alessandra Haddad, chefe do setor de cosmiatria e laser da Universidade federal de São Paulo (Unifesp). formuladas com diversos tipos de ingrediente, garantem sensação suave.

Secas

As de cera são bem oclusivas e, normalmente, possuem ação tensora e ajudam na hidratação. Máscaras em pó geralmente são encontradas em clínicas de estética e utilizadas em tratamentos específicos, como para acne. Já as plásticas formam uma película na face, que deve ser retirada após o tempo de aplicação. Seja qual for o tipo, você pode encontrar no mercado máscaras calmantes (com extratos vegetais de camomila, calêndula e azuleno), nutritivas (à base de vitaminas A e e, elastina, placenta e ginseng), hidratantes (com aminoácidos, vitaminas, ácidos de frutas), adstringentes e antiacne (compostas de hamamélis, própolis, melissa) ou rejuvenescedoras (com ácido glicólico, vitaminas A, C e e).

Como aplicar

1. Limpe o rosto com leite de limpeza ou, se preferir, lave-o com sabonete líquido e enxágue bem com água morna.

2. Escolha um esfoliante facial, com grânulos pequenos, e aplique-o na face, fazendo movimentos circulares suaves por três minutos. Enxágue e seque. Passe uma loção tônica específica para o seu tipo de pele. Deixe secar.

3. Capriche na máscara: comece a espalhar na testa (da linha das sobrancelhas ao couro cabeludo); cubra o nariz e as bochechas, com movimentos do centro do rosto para fora; e finalize no queixo e no pescoço, espalhando de baixo para cima (siga a direção colo-pescoço).

4. Obedeça ao tempo de pausa e a maneira de remoção da máscara recomendados pelo fabricante. Alguns produtos não precisam de enxágue – criam um filme sobre a pele que é retirado com as mãos.

5. Termine o ritual aplicando um hidratante com FPS.

Novidades para rechear o nécessaire

Clarear, hidratar e combater a oleosidade são algumas das funções das máscaras faciais

Foto: Reprodução/Revista MAXIMA



1. HydraMask Fresh, Veer Cosméticos, R$ 55,50

2. Clarité Mask, Dermage, R$ 58,30

3. Timewise Gel Masque Hydratant Régénérateur, Mary Kay, R$ 59

4. Gel Creme 2 em 1 Pure Zone Anti-cravos, L’oréal Paris, R$ 21,90

5. Máscara de Limpeza Facial Romã, Korres, R$ 38

6. Pepino Mask, Avon Care, R$ 9