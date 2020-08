Comprar do pequeno é valorizar os tesouros nacionais

Na onda dos pequenos empreendedores ou independentes, escolhemos acessórios artesanais de encher os olhos e ótimos cosméticos limpos – tudo vendido online. Escolha os seus favoritos!

A carioca Unna defende que o ritual do autocuidado deve ser levado a sério. Com uma proposta holística, inclui em seus produtos ingredientes que tratam e mexem com outros sentidos. Ao borrifar o best-seller Água Sublime (88 reais), você hidrata a pele e ajuda a aliviar a ansiedade com a aromaterapia do óleo essencial de néroli. O gloss da Mona (38 reais), rótulo paulistano de maquiagem natural (@mona.loja), também é multitarefa. Feito com manteiga de cupuaçu, nutre os lábios e, aplicado sobre sombras, garante um efeito molhado incrível.

No ateliê da baiana Lane Marinho (@lanemarinho), não faltam cordas trançadas de cores variadas. Elas são matéria-prima dos delicados sapatos enfeitados com aplicações de conchas e pedrarias ou pintados à mão. Calçados como a sandália Tereza Flat (1 520 reais) são produzidos sob encomenda e não há estoque, permitindo que a artista sempre invente coisas novas. Igualmente esculturais são as criações da Ryzi (@ryzibrand), marca de Novo Hamburgo (RS) que trabalha com cortes minuciosos de couro, criando bolsas extravagantes. A Gamora (1,7 mil reais), por exemplo, é inspirada em um origami.

Básico não significa sem graça no caso da marca paulista Almanati (@almanatibr). O Multi Balm (68,60 reais) leva matérias-primas orgânicas e rastreáveis, tem coloração rosada e serve tanto para as pálpebras quanto para lábios e bochechas – ideal para um nécessaire enxuto. No mesmo caminho da sofisticação clean, a joalheria Karin Reiter (@karinreiteratelier), em São Paulo, preza pelo acabamento minucioso de suas peças. O resultado é visível no anel quadriculado (590 reais), de prata banhado a ouro, da coleção Escher.

O frasco do Óleo Corporal Antioxidante (58 reais), da marca paulista Be.or (@be.or_cosmeticos), é tão charmoso que quase dá dó de usar. Quase porque os efeitos hidratantes e energizantes da combinação de buriti, tucumã e palmarosa tornam a fórmula irresistível. Visual encantador é também um atrativo dos óculos de acetato italiano pintados manualmente (980 reais) da etiqueta carioca Gustavo Eyewear (@gustavoeyewear). O designer Gustavo Gonçalves cresceu na ótica da família e transformou a paixão pela manufatura em negócio.