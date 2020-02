Como usar blush da maneira correta

A marca registrada do make de Jennifer Aniston é o blush para o ar de saúde

O segredo do visual sempre saudável e iluminado da atriz americana Jennifer Aniston é o blush. Ela também recorre ao produto para disfarçar pequenas imperfeições, como o rosto largo, o queixo longo e o nariz batatudo.

O maquiador Lú Ramos, da agência Glloss e do salão 1838 (SP), desvenda os cuidados da estrela para exibir esse look: “Ela aplica dois tons diferentes de blush, um terracota, para bronzear e corrigir, e outro rose natural, para dar um ar de saúde”. Prefira a versão em pó, que é sequinha e dura mais tempo. Agora siga as dicas abaixo e aprenda a tirar melhor proveito do seu blush.

Dicas de mestre

Afinar o rosto

Passe o pincel redondo na face em movimento diagonal. Aplique blush também nas têmporas.

Diminuir queixo comprido

Dê uma pincelada de blush na ponta do queixo.

Disfarçar nariz pontudo

Espalhe um pouco do pó na ponta do nariz.

Alongar nariz “batata”

Aplique o blush na ponta do nariz, usando o pincel redondo. Agora, passe o produto com pincel de sombra nas laterais do nariz.

Reduzir testa grande

Com o pincel redondo, espalhe o blush nas laterais da testa. Depois, aplique o produto no contorno da raiz do cabelo.

Passo a passo

1. Com um pincel redondo, passe blush terracota na face, em movimento diagonal, começando dos lábios em direção às maçãs. Faça uma leve curva para baixo no final.

2. Pincele o blush suavemente no queixo, da direita para a esquerda.

3. Finalize com um tom rosa nas maçãs do rosto para dar vida e deixar o look fresh.

Produtos sugeridos por Lú Ramos

1. Pincel aplicador de sombra 25012 Proart, R$ 4,10*

2. Pincel aplicador de blush 25020 Proart, R$ 12,76*

3. Blush compacto Duo Cor Aquarela Natura, R$ 29,90*

4. Mineral Blusher Rosé ARTDECO, R$ 64,90*

5. Every Finish Powder Sunkissed Bodyography, R$ 97*

6. Blush Délicieux Terre de Sienne L’Oréal Paris, R$ 48*

