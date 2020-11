Unhas e verão: como prepará-las para a época mais quente do ano

Se você já sofreu de micose em algum momento da vida, sabe como essa infecção causada por fungos é chata de lidar e de tratar. Ela costuma atacar a pele, as unhas e o couro cabeludo, provocando sintomas como coceiras, manchas, rachaduras e deformações.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), existem quatro tipos de micoses superficiais – as que ocorrem quando as condições ambientais favorecem o crescimento dos micro-organismos no corpo –, e uma delas é a onicomicose, conhecida também como micose de unha. Trata-se da principal causa de alteração relacionada a unhas que é vista nos consultórios médicos, acometendo tanto as dos pés quanto as das mãos.¹

Geralmente, os sintomas iniciais são sutis, com pequenas alterações, como o descolamento e o aparecimento de manchas brancas ou amareladas nas unhas. Não raramente, a unha se torna mais espessa e muda até mesmo de forma. Isso acontece pois os fungos vão se alimentando da queratina, proteína que compõe a maior parte da unha, e da camada exterior de pele, causando danos acima e abaixo delas.

Se não for combatida com tratamentos especializados, a micose de uma unha infectada pode se espalhar, chegando a outras e até à pele, tornando o tratamento mais longo e difícil.

Ambientes quentes e úmidos favorecem o desenvolvimento dos fungos. É por isso, inclusive, que a incidência de micose nas unhas dos dedos dos pés – que ficam abafados dentro de sapatos e meias – é maior do que nas dos dedos das mãos. E, não coincidentemente, é no verão que a doença preocupa mais.

Os hábitos de higiene são de alta importância quando o assunto é a prevenção das micoses. No caso das onicomicoses, é crucial que se use o próprio material ao ir à manicure, por exemplo, e outros fatores como secar muito bem os dedos dos pés após o banho; evitar andar descalço em locais que sempre estão molhados, como vestiários, saunas e lava-pés de piscinas; não compartilhar toalhas; e não usar calçados fechados por longos períodos, optando pelos mais largos e ventilados, podem fazer toda a diferença.

É recomendado, também, manter as unhas sempre cortadas e lixadas, evitando seu enfraquecimento.

O tratamento para a chamada micose de unha geralmente é difícil e prolongado e pode ser feito com medicamentos tópicos ou orais.¹

Uma opção bastante escolhida por médicos dermatologistas é o antifúngico em forma de esmalte. Essas formulações, além de fáceis de usar, favorecem a penetração do produto na unha e exigem menor número de aplicações, já que formam uma película que mantém o princípio ativo em contato com o ambiente afetado por mais tempo.

LOCERYL® ESMALTE, por exemplo, é o tratamento para onicomicose mais prescrito² e vendido no mundo.³ Ele pode ser usado com esmaltes cosméticos,* rende 138 aplicações, sendo necessária apenas uma aplicação semanal,** e oferece o tratamento completo em uma única embalagem.

A amorolfina, princípio ativo do medicamento, mata os fungos causadores da micose, penetrando na unha e protegendo contra a disseminação da infecção. O tempo de tratamento varia entre nove e 12 meses para as unhas dos pés e leva cerca de seis meses para cumprir sua função nas unhas das mãos.

Lembre-se: o dermatologista é o profissional indicado para avaliar qualquer alteração que você perceber em suas unhas. Procure um médico quando tiver suspeita de micose e cuide-se!

* Necessário aguardar dez minutos para aplicação do esmalte cosmético.

** Podendo chegar a duas aplicações, dependendo da recomendação médica.

Minibula: Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

