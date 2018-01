Como fazer um delineado gráfico

Contemporâneo e geométrico, o delineado gráfico trouxe uma nova forma de make que encantou o mundo pela seu poder de destaque para os olhos.

Em três passos você faz o novo desenho e cria makes inusitados

1 – Comece pelo lado que você tem mais dificuldade em maquiar. Depois será mais rápido reproduzir o efeito do outro lado. “O segredo é desenhar primeiro o ângulo externo, com o olho aberto, sem puxá-lo, para guiar o traço e definir sua extensão”, revela Fabiana Gomes, maquiadora sênior da M.A.C no Brasil. Na frente do espelho, com um delineador fino em forma de caneta ou pincel, risque uma linha diagonal a partir do cantinho externo do olho até a sobrancelha. “Quanto mais longa ela for, mais dramático o make”, afirma Fabiana.

2 – Faça outra linha iniciando pelo cantinho interno e crescendo em direção ao final do primeiro traço desenhado. Uma dica preciosa para manter o olho fechado e deixar a região mais estável é posicionar o dedo indicador verticalmente sobre a pálpebra. Também ajuda apoiar o cotovelo para dar mais firmeza e conforto durante a aplicação. “Se quiser um delineado mais grosso, é melhor construir as camadas aos poucos até alcançar a espessura desejada”, recomenda Chloé Gaya, maquiadora do salão Jacques Janine, em São Paulo.

3 – Por fim, ainda com o olho fechado, preencha o desenho. Para essa tarefa, as melhores opções são o delineador em gel e o pincel chanfrado. Caso errinhos aconteçam ao longo do percurso, não se desespere. As duas maquiadoras indicam uma maneira fácil de corrigi-los. Limpe o borrão delicadamente com a ajuda de uma haste flexível e um pouco de creme hidratante ou demaquilante suave. “Como se trata de uma região sensível, é preciso tomar cuidado para não irritar a pele”, completa Fabiana.

Para copiar

Siga a lista de produtos para tentar fazer este delineado em casa.

*1 – Delineador em Gel/Aviva, Jequiti/R$ 29,90

*2 – Delineador Líquido Preto, Make B, O Boticário/R$ 52,90

*3-Delineador Stylographic, Sephora Collection/R$ 75

*4-Delineador Líquido Rollerwheel, M.A.C /R$ 101

