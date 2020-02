Como fazer os cosméticos durarem mais

Passe pó compacto nos cílios antes de aplicar o rímel

Foto: Dreamstime

Não encha o rímel de ar

Evite ficar colocando e tirando a escovinha do tubo, pois esse movimento injeta ar, ressecando o rímel. Se passar um pouco de pó compacto nos cílios antes do produto, terá muito mais volume usando menos rímel. Bom, né?

Use pincéis sempre secos

Certifique-se de que suas mãos estejam limpas se for aplicar pó, base ou sombra usando os dedos. Se preferir usar um pincel, lave-o quinzenalmente com sabonete neutro. Ah, e nada de passá-lo ainda úmido na maquiagem!

Lave a esponja do pó

Com o uso contínuo, a esponjinha vai ficando escura e pode até apresentar um cheiro desagradável depois de um tempo. Para deixá-la como nova, lave-a usando sabonete neutro e deixe secando ao sol. Isso evita a contaminação por bactérias e aumenta a vida útil do pó compacto.

Umedeça em soro fisiológico

Sua sombra em pó permanecerá tão firme quanto no momento em que foi passada se você molhar o pincel de aplicação em soro fisiológico antes do uso. Segundo os maquiadores profissionais, esse recurso prolonga a manutenção da cor e do brilho durante o dia todo!

Passe batom de boca fechada

Foto: Getty Images

Você abre a boca para passar batom? Se a resposta é positiva, saiba que seu método de aplicação gasta muito mais produto. Aplique batom com a boca fechada e economize produto para fazer outros makes incríveis!

Mantenha o cheiro do hidratante

Se você mora em uma região do país onde faz muito calor, sempre guarde seu creme hidratante na geladeira. Dessa forma, o cheiro dele continuará tão fresquinho quanto no dia em que saiu da loja.

Faça o xampu render

Para o xampu durar mais tempo, evite deixar o frasco aberto enquanto se ensaboa. Com essa medida aparentemente boba, você impede que a essência evapore. E não use mais do que o equivalente a uma moeda de R$ 0,50 para lavar o couro cabeludo.

Prolongue o efeito do perfume

Quem é que não quer ficar perfumada por mais tempo?

Foto: Getty Images

Para que a essência do perfume dure mais tempo, molhe um pequeno pedaço de algodão com a fragrância e prenda-o no sutiã, entre os seios. O bom é que sua lingerie ficará tão cheirosa quanto você!

Economize demaquilante e removedor

Ao retirar a maquiagem, não pingue o demaquilante diretamente no algodão. Primeiro, umedeça um chumaço com água e só então aplique o produto. Faça o mesmo com o removedor de esmaltes. Com isso, a primeira absorção do algodão será de água!

Deixe o lápis de olhos na geladeira

Coloque o lápis de olhos na geladeira por uns 10 minutos antes de começar sua maquiagem e tire só quando for usar. Dessa maneira, o traço sai mais fino, fazendo você gastar menos produto do que o necessário.

Deslize gelo pelo rosto

O segredo da maquiagem que dura o dia todo está na aplicação: antes de começar o make, passe uma pedrinha de gelo no rosto e observe como as cores não desbotam ao longo do dia! Essa dica vale somente para produtos à prova d’água.