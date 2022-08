Como cuidar da pele no inverno: hábitos para evitar

Cuidar da pele é algo que devemos fazer em todas as estações do ano, mas cada uma delas requer uma atenção especial. Assim como a alimentação e o estresse podem interferir na saúde da cútis, a temperatura também. “Durante o inverno, a umidade relativa do ar cai, com isso nossa pele perde água para o ambiente. Os banhos também se tornam mais quentes, o que tira o manto natural de proteção. A ingesta hídrica sem dias quentes é reduzida”, afirma a dermatologista Natasha Crepaldi.

Todos os fatores elencados acima contribuem para que a pele fique seca e craquelada durante o inverno. “Além disso, com o frio há uma contração dos vasos sanguíneos da pele, o que faz com que menos sangue, oxigênio, líquido e nutrientes cheguem a essa cútis”, completa.

A dermatologista ainda explica que, em temperaturas abaixo de 8ºC, por exemplo, nossas glândulas sebáceas produzem menos sebo – que é quem, geralmente, protege e hidrata a nossa pele.

Os cuidados essenciais

Já deu para entender que os cuidados da pele no inverno são diferentes do verão, né? Por isso, alguns hábitos devem ser adotados (e evitados) na estação para manter uma pele saudável durante todo o ano.

Durante o inverno, aumentar a ingestão hídrica diária e tomar banhos mais rápidos e não tão quentes são alguns dos principais cuidados que devemos ter. “Usar um hidratante logo após o banho, até três minutos, é ótimo para potencializar seu efeito, já que a umidade faz com que o produto seja melhor absorvido”, indica Natasha.

De acordo com a dermatologista, outros hábitos a adotar são: usar umidificador ou toalhas molhadas no quarto, não usar buchas ou escovas de banho e manter a hidratação labial.

“Evitar passar a língua nos lábios com frequência, pois a saliva ajuda a ressecar ainda mais a mucosa labial. Usar um óleo corporal após o hidratante ajuda a criar um filme protetor sobre a pele, retendo sua umidade natural e evitando a perda de água ou ressecamento”, ensina. Por fim, Natasha faz um alerta: “é essencial manter o uso do protetor solar, pois durante o inverno também há radiação ultravioleta que provoca envelhecimento, manchas e câncer de pele.”