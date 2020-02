Cinco sucos para melhorar pele e cabelo

Os sucos levam ao organismo nutrientes que contribuem para manter a beleza impecável

Foto: Getty Images

A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à alimentação. Acabe então com os principais problemas de beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o bastante.

1. Suco seca espinha

Ingredientes

· 1 maçã verde

· 1 folha grande de couve

· 1 rodela de abacaxi

· 1 laranja-lima

Modo de fazer

Bata no liquidificador a maçã, a couve, o abacaxi e a laranja. Se preferir, enfeite o copo com algumas folhinhas de hortelã.

Como age

De ação anti-inflamatória, é desintoxicante e ativa a produção de queratina, diminuindo a oleosidade do rosto e do cabelo.

2. Vitamina 7 anos a menos!

Ingredientes

· 1 cenoura

· 1 fatia média de beterraba

· 2 folhas de couve

· 1 punhado de espinafre

· 1 maçã verde

· 1/2 laranja

Modo de fazer

Passe todos os alimentos na centrífuga e beba bem geladinho. Se preferir a vitamina com consistência mais grossa, bata no liquidificador.

Como age

Essa combinação de ingredientes leva alguns dos alimentos mais poderosos no combate a rugas! A vitamina ainda melhora a textura da pele e deixa o cabelo mais forte e brilhante.

3. Suco pele de bebê

Ingredientes

· 2 maracujás (sem sementes)

· 8 morangos

· 1 fatia de manga

· 1 folha de couve

· 1 copo de água gelada

Modo de fazer

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em seguida, com pedrinhas de gelo. Não precisa nem coar!

Como age

Refrescante, desintoxicante, tem ação anti-inflamatória e auxilia na formação do colágeno, evitando o surgimento de rugas.

4. Bebida cabelo de diva

Ingredientes

· 1/2 copo de suco de laranja

· 1 cenoura pequena ralada

· 1 col. (sopa) de linhaça dourada

· 1 buquê de brócolis

· 1/2 copo de água mineral gelada

Modo de fazer

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva adoçando a gosto, com mel ou adoçante (nada de colocar açúcar, senão você ganha um cabelo de diva e alguns quilos extras).

Como age

Feita com linhaça dourada, ajuda o corpo a produzir queratina, substância que funciona como a “base” de unhas e cabelos fortes. A linhaça pode ser encontrada em farmácias de manipulação ou lojas que vendam produtos naturais.

5. Vitamina antitoxinas

Ingredientes

· 2 folhas de couve

· 1 xíc. (chá) de folhas de espinafre

· 1 punhado de folhas de erva-doce

· 1 copo de suco de laranja

· 1/2 cenoura ralada

· 1 punhado de hortelã

· 1 castanha-do-pará

Modo de fazer

Pique os ingredientes grosseiramente e bata todos no liquidificador, junto com algumas pedrinhas de gelo. Beba logo em seguida, para aproveitar o máximo de nutrientes.

Como age

Energética, essa vitamina limpa todo o organismo, eliminando as toxinas, e ainda tem ação anti-inflamatória, que blinda o corpo contra gripes, resfriados, crises de sinusite e outras doenças.