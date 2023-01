Cabelos grisalhos: o que você pode (ou não) fazer para cobrir fios brancos

Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos cabelos grisalhos, que geralmente começam a surgir por volta dos 30 anos devido ao processo natural de envelhecimento. E se você está no time de mulheres que preferem disfarçar os fios brancos ao invés de assumi-los, está tudo bem: o único cuidado está em encontrar as estratégias certas para fazer isso sem prejudicar a saúde.

“Com o passar dos anos, os melanócitos, células presentes dentro de cada um dos folículos capilares, vão diminuindo a produção de melanina, pigmento que dá cor aos fios, o que leva ao embranquecimento”, diz Jaqueline Zmijevski, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e Fellow em Tricologia pela Associação Médica Brasileira (AMB). E o problema é que, uma vez que os melanócitos param completamente de produzir melanina, não há mais como reverter o envelhecimento dos fios. Como resultado, a grande maioria das pessoas recorre a estratégias como pintar ou até arrancar os fios grisalhos.

Arrancar os fios brancos? Jamais!

Arrancar os fios é a estratégia mais antiga para lidar com os cabelos brancos. Porém, não é, de forma alguma, recomendada. E não é, pelo que diz o ditado popular. “A crença popular diz que quando se arranca um fio branco nascem três no lugar. Mas isso não passa de um mito. O motivo pelo qual arrancar os cabelos não é recomendado é porque o hábito pode gerar uma inflamação ao redor do folículo, causando danos ao couro cabeludo e até mesmo áreas de falha”, alerta.

Produtos para colorir temporariamente

Hoje já é possível encontrar no mercado uma série de produtos convencionais para cuidado com os cabelos que são capazes de conferir cobertura temporária dos fios brancos, figurando como excelentes opções para quem não deseja apostar nas colorações. Exemplos sãp ps géis cola com cor próprios para essa finalidade, que são à base de água e livres de álcool, podendo ser aplicados diariamente sem agressão aos fios.

Colorações

Fazer luzes e mechas ou pintar completamente os cabelos são estratégias comumente adotadas para disfarçar os fios brancos. Mas é importante tomar alguns cuidados para não danificar excessivamente as madeixas. “A tintura causa alterações estruturais nos fios, como diminuição de massa capilar, porosidade, frizz, ressecamento, enfraquecimento e, por fim, ruptura da fibra capilar”, esclarece Jaqueline.

“Para evitar tais danos, é recomendado o uso de produtos criados especificamente para proteger os fios durante a coloração. Muitos salões oferecem tratamentos que ajudam a reconstruir o cabelo durante esse processo. Além disso, após a coloração, invista no uso de produtos específicos para as necessidades de seus cabelos, como hidratação, umectação e/ou reconstrução”, aconselha a médica, que ainda diz que, se optar por pintar os fios grisalhos, é melhor evitar fazê-lo junto a outros processos químicos. “O ideal é fazer apenas um processo químico a cada visita no salão de beleza.”

E os peptídeos?

O avanço das pesquisas e tecnologias tem possibilitado a criação de novos ingredientes cosméticos para repigmentação dos fios grisalhos com alta eficácia e segurança. É o caso de alguns peptídeos biomiméticos do Alfa-MSH, um hormônio estimulante dos melanócitos e que atua no gene MC1-R, encontrado no melanócito e que tem a função de ativar a produção de melanina. “Os peptídeos biomiméticos simulam as proteínas naturais e agem rapidamente. A ativação do gene MC1-R promove o aumento da pigmentação ao mesmo tempo em que diminui o estresse oxidativo do bulbo capilar. Dessa forma, o ativo atua no tratamento dos fios brancos, devolvendo sua pigmentação natural progressivamente”, afirma Maria Eugênia Ayres, farmacêutica e gestora técnica da Biotec Dermocosméticos.

Este tipo de ativo pode ser encontrado em xampus e loções, mas é importante passar por uma avaliação com um profissional antes de utilizá-lo.

De olho na saúde

O processo natural de envelhecimento não é a única causa dos cabelos grisalhos. O uso de certos medicamentos, doenças e deficiências também podem favorecer o surgimento precoce dos cabelos grisalhos. E, na maioria desses casos, é perfeitamente possível reverter os fios brancos de uma vez por todas, pelo menos até que surjam novamente devido à idade. “É fundamental consultar um médico especializado ao notar que os fios brancos estão aparecendo precocemente. Dessa forma, o profissional poderá realizar uma avaliação e identificar o motivo do embranquecimento dos fios, indicando em seguida o melhor tratamento para cada caso”, finaliza Jaqueline.