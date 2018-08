Brilho especial: como combinar sombras marcantes com uma pele natural

Escolher um foco para a maquiagem é uma estratégia consagrada que pode valer por um look completo. Combine sombras, esfumados e delineados mais impactantes, com uma boca discreta e pele natural que o sucesso é garantido!

Confira 5 inspirações para você adotar:

1. Multicores

Um jeito prático e certeiro de misturar várias tonalidades é apostar em uma paleta de sombras. Elas costumam trazer opções que combinam entre si. “Fique entre três ou quatro tons, no máximo, e esfume bem para obter uma transição suave. Escolha um exclusivamente para a parte de baixo dos olhos”, sugere o maquiador Raul Melo, que assinou este ensaio.

2. Futurista

O formato geométrico e o uso de um produto bem pigmentado são detalhes responsáveis por este resultado moderno. Para conseguir este efeito, use uma única sombra, cremosa e com brilho, que é mais fácil de aplicar. Dê acabamento deixando os traços mais retos com a ajuda de cotonete e demaquilante.

3. Iluminado

O cobre é uma excelente opção para criar makes de impacto sem perder a leveza. “Aplique uma sombra mais escura em toda a extensão das pálpebras e com outra, cintilante, crie pontos de luz. Faça isso pincelando o produto apenas no centro e nos cantinhos internos dos olhos”, ensina Raul.

4. Geométrico

Nem só de preto se faz o delineado gatinho. Neste look, Raul usou um delineador em gel bronze cintilante. Para deixar o olhar ainda mais impactante, complete o desenho com um traço rente aos cílios inferiores (não tão fino) do mesmo tom. Um pincel com cerdas achatadas facilita a aplicação.

5. Degradê

“O segredo para obter o efeito tom sobre tom está em garantir que a transição entre um e outro seja muito sutil, quase imperceptível”, entrega Raul. Além de cores da mesma família, é importante usar um pincel de cerdas fofinhas e esfumar bem. Vale também misturar acabamentos, deixando o brilho prevalecer.

Leia também: 3 dicas surpreendentes para fazer o esmalte durar mais

+ Magnésio: um ingrediente simples e que faz sucesso nos cuidados com a pele

VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram