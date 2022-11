Black Friday: produtos de maquiagem com até 70% de desconto

Para quem é fã de maquiagem, a Black Friday traz a oportunidade de renovar o nécessaire com aqueles produtinhos que estão faltando “no precinho”! Ainda mais nesta época do ano, em que as festas se tornam cada vez mais frequentes. Para aproveitar as melhores ofertas, preparamos uma seleção especial de produtos com até 70% de desconto.

1) Sombra Retrátil para os Olhos Avon: R$10,50

2) Base Líquida Avon Ultramatte 30ml, cor café: R$13,50

3) Paleta de Sombras Mint Party, Avon: R$29,90

4) Batom Matte Color Trend, Avon: R$16,99

5) Iluminador em Gel Benefit Cosmetics Eye Beam, na BeautyBox: R$134,90

6) Delineador Líquido Rosa Brilhante, Avon: R$10,99

7) Gel de sobrancelha Anastasia, na Sephora: R$55,30

8) Batom Cremoso Rosa, O Boticário: R$14,90

9) Batom Cremoso VisionAiry 219 Firecracker Shiseido, na BeautyBox: R$ 168,90

10) Primer Benefit Cosmetics the POREfessional, na BeautyBox: R$ 68,90

11) Batom Cremoso Vermelho 340 Intense, O Boticário: R$ 14,90

12) Palette Multifuncional Intense by Manu Gavassi, O Boticário: R$41,90

13) Sisley Phyto-teint Nude, na OPAQUE: R$492,00

14) Base Líquida & Corretivo Reboco HD Intense (várias cores), O Boticário: R$ 32,90

15) Base Líquida Efeito Natural Cor 50, O Boticário: R$ 44,90

16) Batom Sisley Rouge Shine, na OPAQUE: R$300,00

17) Máscara Mega Fantástica Preta Faces, Natura: R$26,90

18) Corretivo Cobertura Extrema 24h Una, Natura: R$23,50

19) Lápis para Olhos Faces (marrom ou preto), Natura: R$29,90

20) Sombra líquida Rare Beauty (várias cores), na Sephora: R$ 119,20

21) Kit para olhos Lancôme (demaquilante, máscara e lápis), na Sephora: R$149,25

22) Paleta de sombras Kylie Cosmetics, na Sephora: R$295,20

23) Máscara para cílios Lancôme: R$149,00

24) Máscara de cílios Sephora Collection Big By Definition: R$53,40

25) Sombra brilhante Sephora Colllection (várias cores): R$31,20

26) Batom líquido matte Kylie Cosmetics (várias cores): R$127,20

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quarta-feira (23) e podem estar sujeitos a alterações.