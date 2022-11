Black Friday Amazon: sandálias e rasteirinhas para o seu verão

Verão é tempo de deixar os pés livres, além de apostar em cores mais divertidas e materiais que remetam ao clima leve da estação. Por isso, as sandálias e as rasteirinhas são as grandes favoritas na hora de compor os looks. Para acertar na produção da estação com muito estilo, selecionamos opções lindas e com descontos imperdíveis na Black Friday da Amazon.

1) Sandália Vizzano marrom: R$69,90

2) Sandália Vizzano salto grosso e amarração: R$149,90

3) Sandália Vizzano amarração: R$79,90 – R$149,97

4) Sandália rosa Vizzano: R$69,90 – R$139,99

5) Sandália Via Uno: R$199,90

6) Sandália Vizzano com salto grosso: R$89,90 – R$159,99

7) Sandália Rasteira Eco Meta Canyon, Anacapri: R$69,90

8) Sandália rasteira Anacapri: R$129,90

9) Rasteira Anacapri: R$99,90

10) Rasteira Vizzano com amarração: R$49,90

11) Sandália Anacapri Papaya: R$99,90

Continua após a publicidade

12) Sandália Vizzano: R$82,71

13) Sandália Moleca (várias cores): R$69,90 – R$142,94

14) Sandália rasteira Moleca: R$49,90 – R$79,00

15) Sandália anabela Dakota: R$129,90 – R$249,90

16) Sandália anabela Dakota: R$99,90 – R$186,89

17) Sandália salto bloco Dakota: R$99,90 – R$129,99

18) Sandália plataforma Dakota rosa ou verde: R$149,90

19) Sandália anabela Mississipi: R$89,90

20) Rasteira Anacapri metalizada: R$109,90

21) Sandália salto bloco Dakota (dourado ou marrom): R$99,90 – R$162,01

22) Sandália Vizzano com amarração: R$89,90

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na terça-feira (22) e podem estar sujeitos a alterações.