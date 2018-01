As três melhores apostas de batom para o seu verão

Os batons vermelho, rosa e laranja vibram no make do verão. Os de longa duração, com proteção solar e textura hidratante são ideais para resistir às altas temperaturas e se inspiram nas cores à beira-mar.

Confira a lista de inspirações e se jogue nas cores vibrantes!

Vermelho-alaranjado

Este tom alegre traz elegância com toque fashion até sob o sol de 40 graus. Mas, para que o acabamento se mantenha intacto, da areia à sunset party, vale lançar mão de um bom primer, lápis de contorno e escolher um batom líquido. “Eles ajudam a aumentar a durabilidade do make, evitando borrões”, diz o maquiador Edu Hyde, de São Paulo.

Rosa-chiclete

O tom pastel (ou millennial), muito usado em 2017, dá espaço ao rosa mais intenso, que esquenta o make. “A busca deve ser por acabamentos cremosos, que entregam a leveza exigida pela temporada mesmo nesta cor forte”, ensina a maquiadora Juliana Rakoza, de São Paulo.

Laranja vibrante

A cobertura brilhante voltou com tudo e deixa a cor divertida e atual. Quem não gosta da textura de gloss pode optar pelo batom líquido com brilho, que reproduz o efeito com sensação confortável para os lábios. “Mas prefira as versões de longa duração”, recomenda Juliana.