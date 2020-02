As diferenças entre pó compacto e solto

Procure combinar o uso do pó solto com o compacto

Foto: Dreamstime

Make bonito é make bem-acabado! Portanto, o pó facial, seja ele compacto ou solto, merece lugar garantido no nécessaire. O item é responsável por finalizar a produção e ainda é perfeito para eventuais retoques.

O recomendável é ter as duas opções. O solto promove uma aplicação mais leve após a base e, por ser mais fino, permite um efeito mais sutil e aveludado. Já o compacto costuma cobrir melhor as imperfeições da pele e deve ficar dentro da bolsa para fazer retoques das áreas que ficarem brilhantes ao longo do dia. É o melhor amigo da pele oleosa.

Mas lembre-se, o pó é um acabamento, não cobertura. Portanto, deve ser usado com moderação. O segredo é pincelar somente a zona T (testa, nariz e queixo), região que costuma sofrer mais com a oleosidade, e mantê-lo longe da área dos olhos para não evidenciar as linhas finas.

Opções bronzeadoras e iluminadoras são perfeitas para o verão ou eventos noturnos, pois promovem um efeito mate iluminado. Mas procure não pesar a mão. Para aplicá-lo, prefira os pinceis largos e arredondados. Eles têm maior alcance e possibilitam um resultado mais suave.

Versão mineral

Mais natural e menos agressivo para a pele, o pó mineral é feito com produtos extraídos da terra e isento de óleos, talco, fragrância, conservantes e pigmentos artificiais, que podem agredir a pele. Perfeito para peles finas e sensíveis.

Outra vantagem desse tipo de produto é a capacidade de absorver o excesso de oleosidade. “Eles dominam o brilho sem deixar a pele opaca e pesada. Não obstruem os poros e dão um acabamento fresco e natural”, garante o maquiador Luciano Ramos, da agência Glloss, em São Paulo.

A textura leve e extrafina ainda dá luminosidade à pele, que ganha um acabamento acetinado, fresco e natural. “Essas versões minerais dispensam a base e camuflam sem pesar”, finaliza Lu Ramos.

Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Mineral Pó Contém 1 g, R$ 65*

2. Pó Solto Blended Face Powder and Brush, Clinique, R$ 102,90*

3. Pó Iluminador Diorskin Poudré Shimmer, Dior, R$ 214,90*

Foto: Divulgação

4. Pó Solto Iridescent Powder / Loose MAC, R$ 105*

5. Avon Extralasting Pó Compacto de Longa Duração, R$ 34*

6. Pó Bronzer sem óleo Shiseido, R$ 195*

*Preços sugeridos em outubro/2011

**Com reportagem das revistas ESTILO, ELLE e CLAUDIA