Amazon traz ofertas imperdíveis de favoritos de beleza

Você também tem aquele creme favorito? Seja shampoo, óleo reparador ou qualquer produto que você use sempre, a Amazon oferece descontos para você comprá-los regularmente pelo site.

Alguns itens têm entregas recorrentes disponíveis. Esses produtos selecionados podem ser comprados com desconto se encomendados regularmente. Com o programa “Programe e Poupe”, você agenda entregas automáticas com a frequência desejada e poupa até 10%, além do frete grátis.

O programa não tem custo de adesão e conta com diversos produtos disponíveis. Veja alguns deles e já encomende os seus favoritos:

Lola Cosmetics Densidade Acidificante

Formulado especificamente para equilibrar o pH dos fios e proteger contra os danos dos processos químicos. Reparo imediato e proteção contra os danos severos dos cabelos. Compre aqui.

L`Oréal Paris Elseve Óleo Finalizador

O Óleo Extraordinário Elseve de L’Oréal Paris é um leave-in que proporciona tratamento profissional para os cabelos, transformando e nutrindo todos os tipos de fios. Compre aqui.

Continua após a publicidade

La Roche-posay Effaclar Gel Concentrado

Limpa profundamente a pele, reduzindo a oleosidade e lesões acneicas. Remove as impurezas e o excesso de sebo e deixa a pele limpa e purificada. Compre aqui.

Quais desses você usa? Com essa nova oportunidade da Amazon você consegue comprar com regularidade esses e muitos outros produtos no site!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.