Alva Personal Care e Boa Forma lançam kits de cuidado pessoal natural

Nesta quinta-feira (21), Alva Personal Care e Boa Forma unem forças em uma colaboração inédita para lançar uma linha de kits voltados aos cuidados pessoais com foco na beleza limpa. Esta parceria representa um marco significativo na indústria da beleza, combinando a expertise em produtos naturais e multifuncionais da Alva com a visão de saúde e equilíbrio da Boa Forma.

Os kits lançados são cuidadosamente selecionados para oferecer uma rotina equilibrada. Entre os produtos, destacam-se o inovador Desodorante Cristal Alva, feito de um mineral 100% natural, livre de cloridrato de alumínio e que pode durar até dois anos.

Essa colaboração também conta com shampoo e condicionador da linha Body & Hair de Alecrim e Menta, que auxiliam no crescimento dos fios e na redução da oleosidade.

Pensando na rotina completa de cuidado pessoal, as marcas também desenvolveram um kit de saúde bucal, contendo raspador de língua, creme dental Immune e escova de bambu.

Ao unirem suas missões, Alva Personal Care e Boa Forma desejam quebrar tabus relacionados ao cuidado natural, incentivando uma relação consciente com o corpo, pele e cabelo.

Este movimento vai além, promovendo uma abordagem que começa de dentro para fora, destacando a importância dos ingredientes que incorporamos em nosso corpo para refletir a saúde que buscamos externamente.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a Boa Forma nesta iniciativa única. Nossa missão é desafiar a noção convencional de beleza, promovendo uma abordagem limpa e consciente. Esta parceria nos permite ampliar nosso alcance e compartilhar nossa filosofia com um público ainda maior”, diz Ananda Boschilia, CEO da Alva Personal Care.

A Boa Forma, reconhecida por promover um estilo de vida saudável e equilibrado, vê nessa colaboração uma oportunidade de ampliar seu impacto positivo na vida de seus leitores e seguidores, potencializando seu posicionamento como uma marca que acolhe todas as formas de bem-estar e cuidado da saúde.

“Nosso objetivo é ir além do discurso e poder trazer ao nosso público produtos que possibilitam facilitar a jornada de bem estar de cada um, temos certeza que com a Alva conseguimos elevar essa proposta”, comenta Amanda Mello, Head de Licenciamento das marcas do Grupo Abril.

