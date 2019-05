Alerta tendência: o delineador branco pode ser tudo o que você precisava

O delineador é o item coringa quando se trata de dar um up no visual sem muito esforço. Mas, às vezes, até mesmo o clássico preto pode se tornar batido. Para inovar (e fugir da zona de conforto), que tal um investir em um traçado branco? Separamos cinco maneiras diferentes para você aderir à tendência. Confira:

Clássico

Com a ponta mais alongada que a do gatinho, esse é o delineado é perfeito para quem, apesar da mudança de cor, não quer sair de vez do tradicional.

Gatinho

Favorito de muitas mulheres, esse queridinho ganha um charme mais delicado quando feito no tom branco.

Com o canto interno marcado

Similar ao delineador árabe, esse estilo leva o produto até o canto mais interno do olho, criando um efeito iluminado na região.

Invertido

Por quê não inverter o conceito? Para marcar os olhos de uma nova maneira, aplique o produto na base da linha d’água. Assim como no jeito padrão, as opções de tamanho e espessura do traço são diversas.

Côncavo

E se é para inovar, então vamos inovar! Saia de vez da caixa com um look descontraído e capaz de deixar o olhar muito mais expressivo.

Quer dar uma chance à tendência? Veja abaixo:

1. Delineador White Liquid Liner, Nyx, R$ 32*

2. Minilápis Matte Faces, Natura, R$ 10,90*

3. Delineador Diorshow Liner Star Matte White 001, Dior, R$ 169*

4. Delineador Em Gel Amc 76, Inglot, R$ 114*

