Agora foram as unhas da Meghan Markle que causaram polêmica

Antes de mais nada, a polêmica em questão não tem nada a ver com quebras de protocolo ou essas besteiras que a imprensa britânica adora acusar a Meghan Markle. Muito pelo contrário. No início desta semana, quando a Duquesa de Sussex apresentou o filho dela ao mundo, o pequeno Archie Harrison Mountbatten-Windsor, muita não conseguiu tirar os olhos de outra coisa: as unhas da esposa do Príncipe Harry.

Leia Mais: A mensagem no look usado por Meghan Markle para apresentar o filho

No Twitter, se instalou um pequeno debate questionando se ela estava usando esmalte ou não, se sim, qual cor ela teria pintado, se, no pós-parto, tons mais claros são mais indicados e, finalmente, se existe alguma restrição para pintar as unhas de mulheres que acabaram de dar à luz. Por mais bobo que isso possa parecer, as dúvidas são válidas e merecem respostas.

Eis as unhas da ~discórdia~:

Em primeiro lugar, a menos que a mãe ou o bebê tenham alguma alergia, não existe nada que impeça quem acabou de ter um filho de usar esmalte, só é preciso atenção. “Qualquer substância química diferente pode ocasionar uma irritação, uma dermatite de contato na pele do bebê e isso se aplica ao esmalte também, mas, como a gente não pega o bebê com o dorso das mãos, o esmalte não vai entrar em contato com a pele do bebê. Não é uma recomendação médica [não usar esmalte], porém fica a critério de cada mãe e cada médico”, explica a Dra. Ana Carolina Sumam, dermatologista.

Sobre optar por cores claras ou escuras, a também dermatologista Dra. Michele Haikal diz não fazer diferença: “Muitas vezes no pós-parto, as mães ficam totalmente sem tempo e a cor clara se torna a opção mais prática, mas só há restrição mesmo em caso de alergia, do contrário não importa a cor”. Simples assim!

Veja também







Agora, o que todo mundo queria saber: ela está mesmo usando esmalte e, por Deus, qual a cor desse esmalte?

Bem, não dá para afirmar com 100% de certeza e, não, a Família Real jamais mandaria um comunicado para a imprensa revelando a marca e o tom do esmalte da Meghan. Seria até engraçado se fizessem isso… De qualquer forma, pelas fotos, é possível dizer que ela está, sim, com as unhas pintadas em um tom de rosa beeeem pálido.

Na internet, muita gente especulou se tratar do “Ballet Slippers”, da Essie, supostamente o esmalte favorito da Rainha Elizabeth II, porém o tom do da Meghan parece ser ainda mais claro, quase branco. Por isso, muita gente apostou no “Allure”, também da Essie, que, por sinal, é queridinho da Kate Middleton.

Por aqui, no MdeMulher, a gente resolveu separar opções que se assemelham ao usado pela Duquesa. Vem ver: