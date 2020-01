A mensagem secreta no look usado por Meghan Markle para apresentar o filho

Meghan Markle nunca esteve muito interessada em muitas das regras antigas da “Família Real Britânica”. Não à toa, ela e o marido, Príncipe Harry, resolveram nomear o filho recém-nascido com o moderno nome Archie, frustrando milhares de pessoas que apostaram em nomes mais “tradicionais”, como Philip, Charles e Spencer. Baby Archie é o primeiro de seu nome! E para deixar as coisas ainda mais millennials, fizeram o anúncio em um post no Instagram (!!!). Isso deixa muita gente (principalmente na imprensa britânica!) p*ta. Ela incomoda.

O jeito como ela usa a moda como ferramenta política também merece destaque. E, apesar disso não ser uma coisa nova no mundo das autoridades e celebridades, o jeito que ela faz, é. Para a sessão de fotos, na qual apresentou o garotinho ao mundo, ela escolheu um vestido trench-coat branco e até aí nada demais, certo? Errado! É óbvio que ela usaria a ocasião para mandar uma mensagem de sororidade sutil ao mundo: a peça escolhida pela Duquesa de Sussex é uma criação da designer Grace Wales Bonner.

Filha de mãe britânica e pai jamaicano, aos 28 anos, ela, que se identifica como birracial (assim como Meghan), é uma das mais talentosas e celebradas jovens estilistas da moda masculina atual. Sim, masculina! Minimalista, o trabalho dela é inspirado na literatura criada por artistas negros e é todo feito com o intuito de provocar discussões sobre os limites do gênero, raça e dá especial atenção a entender o fenômeno da diáspora africana, evento histórico e social caracterizado pela imigração forçada de homens e mulheres do continente africano para outras regiões do mundo.

Em 2016, levou para casa o In 2016, LVMH Prize, prêmio do conglomerado que controla a Louis Vuitton para novos e promissores estilistas. E, na semana passada, venceu um concurso do BFC/Vogue para jovens designers e vai receber um fundo de 200 mil libras para investir na própria marca. Recentemente, também colaborou no desfile “Marrakech”, da Dior, e os convites não devem parar por aí. Ou seja, em breve, essa garota vai explodir!

Por isso, não faria mal algum receber uma ajudinha de uma das mulheres mais famosas do mundo, não é mesmo? E mais: não faria mal algum receber uma ajudinha de uma das mulheres mais famosas do mundo na foto na qual ela apresenta ao mundo pela primeira vez o herdeiro dela.

O que Meghan Markle fez foi colocar luz sobre o trabalho excepcional de uma outra jovem mulher negra e, para isso, não precisou dizer uma palavra: só usar um vestido que, quando começar a ser vendido, vai esgotar. Mas é uma roupa com história, as roupas de Grace Wales Bonner contam histórias que, por anos (séculos?) foram ignoradas. Um excelente exemplo para o filho dela.