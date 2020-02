Acabe com os pés ressecados

Dicas para ficar com os pés lisinhos

Foto: Getty Images

Quer ter pés lisinhos o ano inteiro? Então não deixe a hidratação de lado, seja qual for a estação. Como a pele dessa região tem menos glândulas sebáceas, o risco de sofrer com o ressecamento e rachaduras é maior do que em outras áreas. Anote as receitas dos especialistas e mantenha seus pés lisinhos e macios.

1º passo – Amaciar

Ingredientes

• 1 litro de água morna

• ½ copo de vinagre

Modo de preparo

“isture os ingredientes em uma bacia e deixe os pés de molho durante 20 minutos para diminuir as asperezas” diz a cosmetóloga Fernanda Fialho, de São Paulo.

2º passo – Esfoliar

Ingredientes

• 1 e ½ xíc. (chá) de açúcar cristal

• 5 gotas de óleo essencial de laranja

• 4 col. (sopa) de azeite de oliva

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes e aplique nos pés, com movimentos circulares. ” óleo de oliva e a laranja vão ajudar a hidratar a pele” explica Fernanda. Mas atenção: “vite esfregar demais a parte superior dos pés, pois nessa região a pele é mais fina e delicada” alerta a podóloga Tatiany Kermessi, da rede Doctor Feet.

3º passo – Lixar

” pele do calcanhar é naturalmente espessa para resistir aos atritos” explica Ligia Kogos. Por isso, passe uma lixa própria para pés, sem afinar demais a pele. Dê atenção aos cantos, eliminado o excesso de calosidade.