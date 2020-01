A partir de segunda (18), será possível comprar produtos M.A.C em até 12x

Novidade boa – e quentinha – para as fãs da M.A.C Cosmetics, marca canadense e uma das gigantes do setor. É que a partir da próxima segunda-feira (18), maquiagens e outros produtinhos da M.A.C estarão disponíveis para compra dentro do site Mercado Livre, maior marketplace da América Latina. A iniciativa é uma importante parceria entre as duas empresas.

Veja também





Os cosméticos, como primers, bases, blushes, além, é claro, dos icônicos batons da marca, agora passarão a integrar a seção de Beleza e Cuidado Pessoal da plataforma, que vai oferecer algumas condições especiais e exclusivas para seus consumidores, como o frete grátis para qualquer compra a partir de R$ 120.

Outra vantagem, ao comprar M.A.C pelo Mercado Livre, será a possibilidade de parcelar as compras em até 12x sem juros – independente do valor que você gastar – e, com isso, acumular pontos no programa de benefícios Mercado Pontos (no site oficial da M.A.C, por sua vez, é possível parcelar as compras apenas em até 4x).

Leia Mais: Maquiagem ‘aquarela’ é A tendência da vez na Semana de Moda de Nova York

“Estamos em constante evolução e queremos estar cada vez mais conectados com nossos clientes, por isso a escolha da entrada da nossa marca no Mercado Livre. Nossos parceiros são escolhidos cuidadosamente, e ter uma loja oficial no maior marketplace da América Latina é fundamental para estarmos cada vez mais próximos de nosso público final”, falou Paola Vorlander, diretora da M.A.C Cosmetics no Brasil, em comunicado à imprensa.