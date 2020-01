A M.A.C. arrasou demais e agora está oferecendo 59 tons de base

Depois de uma boa sacudida, causada pelo lançamento da Fenty Beauty, as marcas de beleza entenderam que no mundo de hoje não dá para “fazer a egípcia” e fechar os olhos para os diferentes tipos de pessoas. A frase “quanto mais diversidade, melhor” (felizmente!) virou um lema e um norte para a maioria dos novos lançamentos. Nessa pegada, a M.A.C. acaba de expandir a linha dela de bases no Brasil.

A Studio Fix Fluid SPF 15, aquela com duração de 24 horas, alta cobertura e acabamento fosco, passa a contar com 59 tons, desses 18 são novos. Cada base custa cerca de 159 reais. Para se ter uma ideia, a empresa da Rihanna atualmente oferece 50 diferentes cores.

Além dessa excelente notícia, a M.A.C. também anunciou a expansão da linha Studio Fix 24 horas e as fãs vão poder se jogar também em: 33 tons do corretivo Studio Fix 24 horas (130 reais), duas paletas de corretivo (169 reais), duas paletas de contorno. A base em pó (159 reais) continua com as 42 cores já existentes.

Para as interessadas, TODOS os produtos já estão à venda no site da marca canadense e nas lojas físicas.