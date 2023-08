8 respostas para as principais dúvidas sobre flacidez facial

De repente você se olha no espelho com um pouco mais de atenção e percebe que seu rosto já não é mais o mesmo. O contorno facial já não está mais tão definido, surgiram sinais de flacidez, por conta da redução do colágeno na pele, vincos e sulcos, criando o famoso bigode chinês ou, até mesmo, aquele aspecto de buldogue.

Primeiro, é importante entender que esses sinais não aparecem assim da noite para o dia. O processo de envelhecimento cutâneo tem início ainda na juventude e vai acontecendo aos poucos, sem que a gente perceba muito bem. Até que ele se torna evidente. Mas, afinal, o que causa a flacidez facial? É possível revertê-la? E preveni-la? De que forma?

Conversamos com dermatologistas especializados no assunto para esclarecer as principais dúvidas sobre o tema.

1 – Por que a pele se torna flácida ao longo dos anos?

Um dos principais fatores é que, a partir dos 30 anos, as fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela espessura e sustentação da pele, vão diminuindo. Além disso, segundo André Braz, dermatologista, membro da Academia Americana de Dermatologia (AAD) e das Sociedades Brasileiras de Dermatologia (SBD) e de Cirurgia Dermatológica (SBCD), a exposição solar ao longo do tempo danifica essas fibras, deixando a pele mais fina, flácida e enrugada.

Por isso, quem pegou muito sol na juventude provavelmente terá uma pele mais danificada na maturidade. “E mais. Por volta dos 35 anos, há uma diminuição natural na espessura dos compartimentos de gordura (coxins) que revestem o rosto, processo que pode ser acentuado pela diminuição dos hormônios femininos, na menopausa. Então, o rosto vai perdendo volume e definição, o contorno facial diminui, a pele que reveste essa área vai dando uma murchada. E ainda tem uma outra questão que influencia na flacidez facial: a reabsorção óssea do crânio, que vai ficando menor, o que faz parte do processo natural de envelhecimento. Tudo isso faz com que a pele ‘sobre’, fique flácida e enrugada”, explica o especialista.

2 – Quais os principais causadores da flacidez facial?

Além dos processos naturais, explicados anteriormente, o estilo de vida influencia, e muito, na qualidade cutânea. “Então, para ter uma pele mais firme, a aplicação do protetor solar é muito importante. Na praia ou piscina, use chapéu ou boné e evite a exposição entre 10h e 15h. Além disso, procure adotar hábitos saudáveis, siga uma dieta rica em alimentos antioxidantes, evite o tabagismo, já que a nicotina danifica as fibras de colágeno e elastina, e durma muito bem”, aconselha Braz.

3 – É possível tratar os sinais precoces da flacidez facial por meio de procedimentos estéticos?

“Sem dúvida, a realização de procedimentos injetáveis com bioestimuladores de colágeno e ácido hialurônico ajuda a minimizar os sinais precoces da flacidez facial. É importante entender que ela vai acontecer, é um processo natural, faz parte do envelhecimento. Mas podemos diminuir a velocidade com que ela acontece. Por isso os tratamentos preventivos são bem importantes”, responde a dermatologista Ligia Colucci.

Apenas ingerir colágeno pode não ser suficiente, e entre os tratamentos injetáveis disponíveis, não só para prevenir como para tratar a flacidez facial, está o HArmonyCa™, da Allergan Aesthetics, que traz uma abordagem exclusiva ao reunir, em um único produto, o poder duplo de estímulo sustentado à produção de colágeno pela hidroxiapatita de cálcio (CaHA) ao lifting imediato e duradouro pelo ácido hialurônico.1 Nenhum outro produto no mercado brasileiro, hoje, oferece esse tratamento combinado em uma única apresentação.

4 – Mas qual a importância do colágeno e dos bioestimuladores?

O colágeno, proteína produzida no organismo, é responsável pela sustentação e firmeza da pele.6 “A partir dos 30, perdemos 1% dessa substância ao ano. No período que segue a menopausa, a diminuição de fibras de colágeno chega a um ritmo de cerca de 2% ao ano.7 Porém, a velocidade do processo depende de outros fatores, como poluição, fumo, álcool, má nutrição, infecções, exposição solar, genética, hormônios e metabolismo. Por isso, quanto mais cedo começar a reposição, melhor”, aconselha Ligia.

É aí que entra a importância dos bioestimuladores de colágeno, como as microesferas de hidroxiapatita de cálcio (CaHA) presentes na composição do HArmonyCa™, que induzem a formação de novas fibras no próprio corpo.2,3,4 “A pele se torna mais espessa e lisa”, explica Braz.

5 – E o ácido hialurônico, por que é importante?

Essa substância está presente naturalmente em nosso corpo também no globo ocular e nas articulações e, na pele, é responsável por manter a hidratação e o volume. Porém, com a idade, exposição solar e outros hábitos inadequados, sua quantidade diminui mais rapidamente.

“O ácido hialurônico sintetizado em laboratório é semelhante ao que temos no organismo, porém, é modificado de forma a aumentar sua durabilidade. As empresas fabricantes de preenchedores faciais possuem diferentes apresentações de ácidos hialurônicos. Os mais densos são voltados às camadas mais profundas da pele, e os mais leves, para as mais superficiais, por exemplo. De qualquer forma, eles têm a capacidade de reter água, melhorar a textura e hidratação e preencher a perda de volume”, explica Braz.

Continua após a publicidade

No caso do HArmonyCa™, o gel de ácido hialurônico reticulado presente na fórmula promove um efeito lifting imediato para um resultado natural.

6 – Como é realizado o HArmonyCa™ e quais resultados posso esperar?

HArmonyCa™ é uma nova categoria de injetável com poder duplo, porque une na mesma seringa: o ácido hialurônico e o bioestimulador de colágeno hidroxiapatita de cálcio. Com isso, em uma única aplicação, você consegue fazer um lifting imediato na pele e melhorar a estrutura e o contorno facial. E, a partir de quatro semanas, começa o efeito da produção do colágeno. “A paciente nota que a pele nas regiões tratadas se torna mais firme e elástica”, explica Braz.

Quanto às áreas tratadas, o médico conta que o HArmonyCa™ pode ser aplicado no contorno posterior do rosto e na linha e ramo da mandíbula, para um efeito lifting, que pode durar até 18 meses, dependendo das características individuais do paciente.

Inicialmente, o produto era injetado na região em formato de C que delimita o contorno da face. Agora, seu uso estende-se a mais dois pontos: logo abaixo do osso que dá forma à maçã do rosto e na continuação do osso da mandíbula, na chamada área C+. O novo método C+ Shape amplia as possibilidades do tratamento e os resultados.

7 – Como posso saber se preciso realizar um procedimento estético para a flacidez facial?

Uma boa maneira de avaliar se sua pele está perdendo colágeno é fazer o seguinte teste em frente ao espelho: com as pontas dos dedos, faça uma pinça e puxe levemente a pele na região da bochecha, mandíbula e pescoço. Observe se há resistência ou se a pele se estica facilmente. Se não houver resistência, é um sinal de que sua produção de colágeno pode precisar de um reforço.

8 – Tenho receio de fazer um procedimento para tratar a flacidez facial e ficar com aparência artificial. Como posso ter um resultado realmente natural e bonito?

Primeiro, é importante avaliar se há indicação para repor a perda de volume e se a sua pele realmente necessita de tratamento ou prevenção.

“Geralmente, o procedimento é indicado a partir dos 30 anos. Mas é preciso avaliar caso a caso. Quem corre, malha muito e tem baixo percentual de gordura, por exemplo, pode realizar o tratamento antes disso, de acordo com a avaliação do profissional de saúde. É essencial que o profissional ouça a paciente para entender o que realmente a incomoda e como pode ajudá-la”, conta Braz.

Além disso, o médico explica que há um protocolo para o uso do HArmonyCa™, conhecido como C+ Shape, que comentamos anteriormente. “Por isso o procedimento deve ser feito por um profissional capacitado e bem treinado, que tenha um senso estético muito apurado. A visão artística, somada à questão técnica, como a escolha de produto e da quantidade adequada, noção de anatomia, cuidado e habilidade ajudam a alcançar um resultado seguro, visível e natural”, conclui o médico.

COMO IDENTIFICAR A FLACIDEZ FACIAL?

É claro que somente profissionais habilitados são capazes de avaliar clinicamente se existe ou não flacidez facial. Porém, há um pequeno teste que pode te ajudar a perceber alguns dos sinais.

Referências

Allergan Aesthetics. Dados em arquivo. HArmonyCa™ com Lidocaína INT-HAR-2150036. Capacidade de elevação. Julho de 2021. Lipko-Godlewska S, et al. J Cosmet Dermatol. 2021;14:169-178. Estética Allergan. Dados no arquivo. HarmonyCa™ Lidocaína INT-HAR-2150040. Estimulação do colágeno. Julho de 2021. Hee C, et al. Dermatol Surg. 2015;41:S373-381. Estética Allergan. Dados no arquivo. INT-HAR-2150007. HARmonyCa™. Relatório de Estudo Clínico. Abril de 2021. Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Rio de Janeiro (SBDRJ) – https://sbdrj.org.br/o-que-a-menopausa-e-capaz-de-fazer-com-a-pele .

Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Rio de Janeiro (SBDRJ) – https://sbdrj.org.br/bioestimuladores-de-colageno-a-sua-pele-mais-firme-e-rejuvenescida.

BR-AGNA-230257 Ago/23