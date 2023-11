8 produtos para cuidar (bem!) das suas tatuagens

Nós já comentamos sobre a importância de cuidar bem das suas tatuagens. Agora, montamos uma lista com 8 opções de produto para ajudar você a cumprir com essa rotina de skincare!

Vale lembrar que, independente da época do ano, o protetor solar e a hidratação são partes importantíssimas dessa rotina de cuidados. A questão, é claro, é que no verão a incidência solar é mais alta e passamos mais tempo no sol. Por isso, reforçar o uso do protetor, optando sempre por um fator de proteção 50 ou mais, manter a hidratação da pele e também o consumo de água (hidratação interna!) é essencial.

Confira, abaixo, as nossas sugestões de produtos para o cuidado com as tatuagens:

