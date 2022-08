Conheça 8 demaquilantes ideais para incluir na skincare diária

Os demaquilantes e a água micelar são itens complementares e essenciais à skincare diária, já que auxiliam na limpeza e no cuidado com a pele. O demaquilante é o primeiro passo na rotina, já que remove a maquiagem por completo antes da aplicação do sabonete. Os produtos bifásicos possuem uma camada de óleo e são ótimos para remover maquiagem à prova d’água.

Já a água micelar é extremamente versátil e pode ser usada tanto para retirar toda maquiagem e as impurezas da pele, quanto como tônico após a limpeza. As micelas são pequenas partículas presentes no produto que agem como ímãs que alcançam uma camada mais profunda para remover impurezas e o excesso de oleosidade sem interferir na barreira natural de proteção da pele.

Para aproveitar esses itens no seu dia a dia, separamos 8 produtos perfeitos para incluir na rotina, confira:

1. Água Micelar Caudalie Vinoclean, R$79,00 – Compre aqui

2. Água Micelar L’Oréal Paris Dermo Expertise Solução de Limpeza 5 em 1, R$22,90 – Compre aqui

3. Demaquilante Glam Facial Bifásico 110ml, R$28,56 – Compre aqui

4. Óleo Demaquilante Facial Bioré, R$55,71 – Compre aqui

5. Sensibio H2O, Água Micelar Calmante Bioderma, R$112,96 – Compre aqui

6. Demaquilante Bifásico Chronos Natura, R$42,90 – Compre aqui

7. Demaquilante Bifásico NIVEA, R$26,90 – Compre aqui

8. Solução Micelar, La Roche-Posay, Transparente, R$38,76 – Compre aqui