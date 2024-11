6 máscaras de cílios que irão elevar a sua aparência

Volume, comprimento ou duração: independentemente da sua preferência pelo acabamento da máscara de cílios, há uma ideal para você. Entre os lançamentos, selecionamos os melhores produtos para você descobrir qual é o item perfeito para sua maquiagem. Confira:

Máscara LashUP Mari Maria A máscara de cílios LashUP promete volume desde a primeira aplicação. Seu pincel é macio e flexível, com um formato que curva e alonga cílio a cílio, da raiz às pontas. Também é resistente ao suor, à umidade e não transfere. Compre agora: C&A - R$ 69,99

Máscara Super Bold Niina Secrets A Máscara para Cílios Niina Secrets proporciona volume extremo. Sua fórmula possui microesferas que garantem efeito de cílios postiços. Com um aplicador de ponta esférica e cerdas precisas, é depositada apenas a quantidade certa de produto nos cílios, permitindo a construção de camadas sem acumular ou borrar durante o dia. Compre agora: Amazon - R$ 59,99

Maxi Mod Mascara Kiko Milano Ainda em pré-venda, a máscara promete volume e alta cobertura. Seu pequeno aplicador garante aplicação em todos os cílios, criando um olhar mais marcante. O produto conta com uma durabilidade de 10 horas e possibilidade de construção de camadas. Compre agora: Amazon - R$ 155,88

Máscara de cílios Lancôme Hypnose Enriquecida com B5, a máscara deixa seus cílios macios e flexíveis mesmo com o produto nos fios. Com até 24 horas de duração, a tecnologia do aplicador Soft Sculpt de 1.000 cerdas deposita uma quantidade personalizada da fórmula em cada cílio. Compre agora: Amazon - R$ 196,90

Máscara Realce Vic Beauté A Máscara Realce deixa seus cílios definidos e alongados. O aplicador garante controle na aplicação e a fórmula é resistente à água, suor e é oftalmologicamente testada. Com tecnologia peel off, é facilmente removível com água morna Compre agora: Vic Beauté - R$ 179

Máscara para cílios Boca Rosa Com a Máscara Boca Rosa é fácil de construir camadas, proporcionando alongamento, curvatura definida e volume natural. Sua fórmula adere ao redor dos cílios com uma película flexível, sem deixar grumos Compre agora: Boca Rosa - R$ 59,90

