6 dicas para disfarçar olheiras

Use e abuse do corretivo

Foto: Getty Images

1. Vá de corretivo

É a arma perfeita para disfarçar as olheiras, além de levantar o make. Mas atenção aos detalhes:

● Escolha o corretivo um tom mais claro que a base.

● Prefira os corretivos líquidos, que ajudam a hidratar a região.

● Aplique o produto devagar, dando leves batidinhas com as pontas dos dedos.

● Passe o corretivo também no cantinho interno dos olhos e na pálpebra superior.

● Finalize com base e pó facial. Mas cuidado com o excesso de maquiagem! Ele pode realçar o defeitinho que você queria esconder.

2. Use a receitinha da vovó

Se sua olheira só aparece antes da menstruação ou após uma noite mal-dormida, uma compressa com chá de camomila gelado resolve. Prepare uma infusão forte com flores naturais de camomila. Deixe esfriar, molhe um chumaço de algodão e coloque-o sobre os olhos. Mantenha por cerca de 15 minutos e enxágue com água fria.