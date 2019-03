5 truques infalíveis para fazer a maquiagem durar mais em dias quentes

Em dias mais quentes, não é nada fácil continuar com a maquiagem intacta no rosto. Com a correria do dia a dia e a transpiração constante, é muito comum que a pintura borre ou ganhe um aspecto derretido.

Para te ajudar a driblar o calor e continuar com a maquiagem firme e forte durante o calorão, reunimos dicas de especialistas.

Confira:

1. O primer é seu melhor amigo

Antes de qualquer coisa, você deve preparar a sua pele e nada melhor para isso do que o primer. “Ele ajuda a controlar a oleosidade excessiva, mantendo a pele sempre hidratada”, diz a maquiadora Daniella Vaz, do Jacques Janine Fashion Mall. Além disso, o produto ajuda a minimizar a aparência dos poros e linhas de expressão.

2. Aplique a base com responsabilidade

Nem sempre a base é necessária para a maquiagem, já que algumas peles não precisam de correção ou apenas o corretivo dá conta do recado. “Quando o uso for mesmo necessário, invista em opções com cobertura mais leve ou BB Creams”, explica Caju Criativo, maquiador do Werner Rio Design Barra.

3. Aposte no blush

O item de maquiagem dá um ar saudável ao rosto. “Para um efeito natural, escolha texturas cremosas ou líquidas e opacas, próprias para peles oleosas”, diz Daniella, do Jacques Janine Fashion Mall.

4. Invista na extensão de cílios

Com essa dica você vai conseguir se livrar da máscara e não precisará se preocupar com o olho borrado. “A extensão é uma ótima opção para o verão, já que dispensa o uso do rímel, eliminando o perigo de o produto sair ou borrar na água”, conta a extensionista de cílios Carina Arruda, da Mylash.

5. Sobrancelhas impecáveis

Como a proposta é usar pouca maquiagem, é importante deixar suas sobrancelhas um arraso. Corrija as falhas com uma sombra matte ou lápis para coloração que combine com a cor natural do seus pelos.

Leia também: Óleos aromáticos têm diferentes funções; conheça

+ Como prevenir o envelhecimento dos lábios

Siga CLAUDIA no Youtube