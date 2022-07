5 cores de esmaltes que são a cara do inverno 2022

Esmaltes verdes, rosas, lilases, metalizados e marrons são tendência neste inverno e podem incrementar, de forma acessível, o seu visual, como indica a especialista em cores Luciana Ulrich, do Studio Immagine e do app Color +. “Aquela história do esmalte mais discreto no inverno não é o que estamos vendo nas ruas, nas mãos”, disse.

Segundo a expert, cores intensas, bem vibrantes, nas unhas, estão em alta, seguindo uma moda que já coloria as vestimentas. “A gente viu o rosa nas roupas e também nas unhas”, disse. Outra cor forte na estação é o verde. “Acho que tem um pouco da influência daquele verde Bottega, sucesso no mundo digital, que é mais vivo, e a gente traz para o nosso mundo offline”, explica.

A pedido da reportagem, a expert listou diferentes cores para se usar nas unhas, de acordo com subtons de pele mais puxados para o quente ou frio. Confira!

Verde

A expert cita que o verde do momento é mais amarelado, vivo. Para peles de subtons mais quentes, sugere experimentar esses mesmos, que quase lembram folhagens, porém, para frias, recomenda o uso de verde com um toque acinzentado ou azulado.

Metálicos

“O brilho está em alta na maquiagem, na roupa e na unha também”, disse Luciana. Para subtons de pele mais quentes, indica esmaltes dourados e em bronze. Já para subtons mais frios, a dica é apostar em prateados e rosé gold.

Rosa

Assim como é fácil encontrar peças de roupa em rosa nas araras, a cor bem vibrante também funciona para as unhas. De acordo com Luciana, pessoas de pele quente ficam bem com rosas mais puxados para o coral. Já a pele de subtom frio brilha quando usa o rosa pink (ou rosa choque) – aquele bem vibrante de fundo azulado.

Lilás

Tendência total, principalmente em tom pastel, o lilás também pode deixar as unhas bem modernas. Para quem tem pele de subtom mais frio, opte pela cor lavanda. Para quentes, experimente a cor berinjela.

Marrom

Assim como o marrom entrou com tudo no armário, o tom terroso segue para os esmaltes e funcionam, com pele de subtom frio, nas cores mais acinzentadas e levemente rosadas. E, em quentes, como um marrom mais puxado para o caramelo.