5 destaques da Hair Brasil pela nossa editora de beleza

A Hair Brasil, feira de beleza especializada no segmento capilar, é um megaevento, que acontece todo ano aqui no Brasil. São mais de 900 marcas (nacionais e internacionais) expostas por lá, com muitas novidades para todos os tipos de cabelo, gostos e valores possíveis – além de uma rebarba de produtos de make e para a pele. Haja tentação!

Como tem muita coisa acontecendo, separei alguns destaques deste ano. Olha só:

Alisamentos diferentões

A marca Garden Flowers, por exemplo, traz a chamada Lisoterapia Capilar. A promessa é de um alisamento com aspecto natural, livre de formol, com ativos nutritivos e fortificantes (como arginina, ácidos orgânicos, polissacarídeos, Polifenóis, Aminoácidos e Bio-queratina). De acordo com a marca, eles repõem a massa e fazem uma espécie de selagem para proteger os fios. Já a Hoka Professional, traz uma escova a base de ácidos, também se formol, para alinhar os fios.

Chapinhas hi-tech

A novidade da Charm Air é uma chapinha ultraleve (230g) , com desligamento automático, que evita o hiperaquecimento dos fios e possíveis acidentes. A marca Valerie’s Hair, por sua vez, apresenta uma chapa fria, com infravermelho, capaz de alisar os fios sem danificá-los com o calor.

Secadores silenciosos

Definitivamente a última moda em produtos capilares. Várias marcas lançam suas versões anti-ruído (sem perder potência), como: Lion e Parlux, com o Secador Eco-friendly. Além do silenciador que reduz 50% do barulho, possui carcaça reciclável .

Produtos naturais e veganos

A Beauty Hits traz uma linha completa com produtos capilares 100% veganos. São eles: Proteção para piscina, sol, cloro e sal; Quebradiços, pontas Duplas ou elásticos; Cacheados; Ondulados ou em transição; Lisos e finos; Loiros; Alisados ou com progressiva.

Cílios magnéticos

A Miss Frandy é a primeira marca brasileira a trazer o produto ao Brasil. A versão com imã do acessório utilizado para dar mais volume e alongamento aos cílios, promete mais facilidade na aplicação. Já testamos, aqui em CLAUDIA, o produtos de uma marca internacional. Vamos testar este nacional para contar se funciona também.

* Nossa editora de beleza selecionou os destaques do ponto de vista tecnológico, inovador e curioso. Não experimentou ou atestou os produtos citados nesta matéria.