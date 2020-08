Marília Mendonça é criticada por comentário transfóbico e pede desculpas

A cantora Marília Mendonça realizou uma live no último sábado (8), e chamou a atenção da web por conta de alguns comentários. Depois de contar uma história que aconteceu um de seus músicos, ela foi acusada de transfobia.

Durante a transmissão, o tecladista de sua banda pediu para que ela contasse a história de uma das músicas. “O que a gente combinou no ensaio, que a gente ia falar, não saiu nada ainda (…) eu sei que a próxima música aí tem história, e ninguém quer falar a história, é um acontecimento”, disse ele.

A sertaneja disse não lembrar do ocorrido, e, após cantar a música “Sensível Demais”, da dupla Crystian & Ralf, ela deu continuidade ao assunto. “Eu acho que tô lembrada, foi quando um integrante nosso falou que tocava num lugar? Quem é de Goiânia lembra da boate Diesel, que tinha aqui em Goiânia”.

A banda então começou a rir enquanto Marília dizia o que aconteceu naquela noite. “E aí não vou falar quem e nem vou falar o porquê, vou ficar calada. Quem lembra da boate Diesel, lembra da boate Diesel. Disse… que lá foi o lugar que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso. O contexto vocês não vão saber”, disse a cantora. O local citado é uma boate LGBT, o que levou a crer que a história contada envolvia uma mulher trans ou bissexual.

Logo após a fala de Marília, o guitarrista da cantora completou: “era mulher mesmo”. Isso foi o suficiente para que as pessoas compreendessem que o deboche tinha viés transfóbico. Após a live, internautas se manifestaram contra o ocorrido e subiram a hashtag #Mariliatransfobica.

Então, o problema na fala de Marília Mendonça não está só em reforçar um discurso que nos põe na mira de pessoas transfóbicas e por sermos o país que mais mata mulheres trans e travestis. A forma como ela fala só reforça algo que falta pra muitas de nós, o afeto. — Sher Machado (@transcurecer) August 10, 2020

a glr do sertanejo só vai parar de ser escrota com pessoas LGBTQIA+ quando o pessoal parar de dar o pink money pra elas e começar a consumir, dar valor de verdade a artistas na nossa comunidade pq isso a gente tem muitos#MariliaMendonca #mariliatransfobica — essebrunofala (@essebrunofala) August 10, 2020

Essa situação da Marília Mendonça só mostra ainda o quanto mulheres cis se incomodam com mulheres trans, e não aceitam um homem cis hetero ter interesse por uma. Toda balada é assim e sempre foi #mariliatransfobica — lore alves (@alor3n4) August 10, 2020

Depois da repercussão, nesta segunda-feira (10), a sertaneja usou sua conta no Twitter para se desculpar. “Pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar. Mil perdões. De todo o coração. Aprenderei com meus erros. Não me justificarei”, escreveu ela.

pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar. mil perdões. de todo o coração. aprenderei com meus erros. não me justificarei. — marilia merdonça (@MariliaMReal) August 10, 2020

