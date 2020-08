Afastada da TV desde 2010, Ana Paula Arósio reaparece em comercial

A internet vibrou com a volta da atriz Ana Paula Arósio, na ultima terça-feira (25). Ela reapareceu em um comercial transmitido no intervalo do Jornal Nacional.

O nome de Ana Paula Arósio entrou nos trends topic do Twitter minutos depois de sua aparição, com fãs e internautas vibrando terem visto novamente seu rosto na televisão. “Oi gente, voltei!”, disse ela no comercial, que a tratou como “xodó do Brasil” e “sumida”.

é isso que acontece quando vc evita o contato humano e só convive com cavalo: a pele fica plena e não envelhece um ano sequer.

Ana Paula Arósio e o novo conceito de skincare: paz

Fazer tal qual Ana Paula Arósio: sumir, voltar belíssima e fazer um dinheiro. Depois sumir de novo. — jessica batan (@jessicabatan) August 26, 2020

De acordo com o jornalista Rafael Pessina, a atriz teria recebido um cachê milionário em libras esterlinas, porque mora na Inglaterra. Seu último trabalho foi na série Na Forma da Lei, em 2010, na Globo.

Em 2015, época em que ela já se afastava da mídia, Ana Paula Arósio foi capa de CLAUDIA. “Desde menina eu queria parar de trabalhar cedo para curtir a vida. É comum ouvir: ‘Quando eu me aposentar, vou…’, mas aí a pessoa está cardíaca, diabética, não consegue andar e gasta todo o dinheiro que juntou com hospital. Quis gastar comigo antes disso”, disse ela, na época.

No comercial, ela brinca com o próprio sumiço, e encerra dizendo “bom, agora eu vou voltar porque me desacostumei da civilização”.

