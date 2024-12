Ter um duende na garrafa em casa atrai sorte ou azar? Espiritualista revela

Se você acompanha conteúdos de espiritualidade nas redes sociais, deve ter se deparado com a crescente onda de vídeos acerca do famigerado duende na garrafa. Apesar de fofo, o item, aparentemente, traz más energias para a casa. Será mesmo?

Para compreendermos melhor, conversamos com a astróloga Sara Koimbra sobre o assunto: “Um duende na garrafa é um objeto que pode carregar diferentes significados e energias, dependendo de como foi criado e qual é a intenção por trás dele. Na tradição esotérica e na magia simbólica, essas criaturas são frequentemente associados à energia da terra, à prosperidade, à proteção e à estabilidade”, explica.

Quando utilizado como amuleto ou elemento de um ritual, o duende na garrafa pode ter a sua força potencializada, atraindo boas vibrações, estabilidade financeira ou proteção do lar.

Agora, se o objeto é usado como uma mera decoração, sem quaisquer intenções por trás, ou adquirido por alguém que carregava pensamentos ou energias negativas, ele pode carregar um resíduo energético que não ressoa positivamente com seu dono.

Duende na garrafa traz má sorte ou não?

“As pessoas possuem essa percepção devido a uma falta de conhecimento sobre o objeto ou por crenças limitantes ligadas ao misticismo. Na prática mágica, um objeto só terá má influência se for intencionado para tal ou se não for limpo energeticamente antes do uso”, afirma Sara.

Como usar o objeto místico de forma segura

Confira agora algumas dicas da astrologia para garantir que o seu duende na garrafa atraia boas energias:

1.Limpeza Energética

Defume o objeto com ervas como sálvia branca, alecrim ou arruda. Coloque a garrafa em um recipiente com sal grosso por algumas horas, evitando que o sal toque diretamente no ser mágico.

2.Consagração

Segure a garrafa e declare suas intenções em voz alta, por exemplo, “eu consagro este objeto para atrair prosperidade e proteção para minha casa”. Use elementos da natureza como plantas, flores e cristais para reforçar a energia de conexão com o elemento Terra.

3. Posicionamento adequado

Coloque a garrafa em um local estratégico de sua casa, como próximo à porta de entrada para proteção ou na cozinha para atrair prosperidade.

4. Intuição

Confie no que você sente em relação ao objeto. Se ele parece nocivo ou te traz desconforto, siga sua intuição e o substitua por outro amuleto. Se não quiser descartá-lo, refaça o ritual de limpeza.

É importante lembrar que nenhum objeto mágico tem poder absoluto sobre a sua vida. “Ele age como um canal para amplificar sua energia e intenções. Se usado com respeito e clareza, o duende na garrafa será uma ferramenta poderosa para atrair sorte e proteção“, finaliza.

*O duende na garrafa presente na imagem de destaque pertence ao acervo da loja Duende Luz.

