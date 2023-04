O que significa sonhar com ex? A espiritualidade explica

Não consegue tirar aquele antigo crush da cabeça na hora de dormir? Bom, é provável que existam inúmeros fatores emocionais e mentais que estejam provocando esses sonhos incessantes. Todavia, a espiritualidade também oferece possíveis respostas para essas situações, digamos, desconfortáveis. E se você já se perguntou o que significa sonhar com o ex, estamos aqui, juntos, para descobrir!

Mas e aí: será que sonhar com uma antiga paixão pode significar que ainda a desejamos? Bom, de acordo com a astróloga Lyziane Menezes (@lyzianemenezesoficial), não necessariamente. Contudo, o sonho indica sim um vínculo energético ainda presente entre as pessoas envolvidas na relação.

“O vínculo pode estar relacionado à imagem, emoção ou experiência vivida pelo casal. Consequentemente, essa vibração acaba se manifestando em nossas vidas por meio dos campos mórficos. Isso significa, resumidamente, que nossas energias ainda possuem uma certa afinidade com a pessoa com quem nos relacionávamos”, explica a espiritualista.

Sonhar com o ex pode representar aconselhamento espiritual

Outra possível interpretação dos sonhos com ex-parceiros na espiritualidade é a limpeza e a guiança energética: “Utilizando figuras de nosso passado, o divino tenta nos dar uma espécie de aconselhamento”, aponta.

Lyziane exemplifica que, ao repetirmos padrões afetivos prejudiciais, o mundo espiritual, através dos sonhos, pode trazer à tona a imagem do ex-parceiro para que entendamos que está na hora de mudar. “Se continuarmos repetindo padrões, teremos os mesmos resultados daquele vínculo que terminou”, alerta.

Será que ainda o amo?

E, claro, sempre surge a dúvida, após esses sonhos, se ainda amamos a pessoa. Novamente, a astróloga reforça que tudo pode se tratar de um campo de ressonância com o amor do passado. “Os sentimentos que você experimentou com o parceiro continuam, de algum modo, lhe prendendo a esse laço.”

Mas para realmente ter certeza da mensagem do sonho, o melhor caminho é estar atenta aos símbolos que acompanham a narrativa onírica: “Questione se os sonhos estão acontecendo de forma esporádica ou frequente, qual é o seu papel nesta trama, se você está de frente para a pessoa, se está recebendo algum tipo de agressão, em qual contexto aquela visão está encaixada. Tudo isso nos ajuda a ir montando o quebra-cabeças”, indica.

Ela relembra que, quando um término acontece de forma traumática, seja por traição ou morte, o rompimento acaba gerando uma memória emocional que nos mantém conectados a longo prazo. “Sim, pode ser amor, mas também pode ser medo, nojo, tristeza, culpa, vergonha ou angústia. Apenas nós mesmos podemos atribuir o melhor significado”, pontua.

Será que preciso reatar o relacionamento?

A especialista afirma que, no caso do sonho representar uma possível reconciliação, a narrativa acaba trazendo elementos que transmitem calma e serenidade. “Aqui, estamos falando de um sonho sobre o futuro. Então, características como estar olhando para frente, com confiança e sentimentos positivos, podem indicar um retorno. Porém, nada está escrito em pedra”, declara.

Ela explica que é muito comum que o nosso inconsciente projete uma imagem do que queríamos viver com o ex. Contudo, isso não significa que aquela visão realmente irá se concretizar: “Isso pode ser apenas um desejo seu de que aquilo um dia aconteça.”

Frequência dos sonhos

Por fim, preste atenção na frequência em que os sonhos com o ex estão acontecendo. Caso seja um sonho recorrente (presente em mais de 50% da semana), isso pode ser um sinal espiritual de que está na hora de processar o término. “Claramente há algo que precisa ser trabalhado. Às vezes, precisamos nos separar de quem éramos quando estávamos com aquela pessoa. Esse é o primeiro ponto de uma separação: abandonar a identidade que nutríamos enquanto ainda estávamos comprometidas”, conclui.