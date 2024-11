Receber visita de beija-flor em casa tem significado espiritual; saiba qual

Você já recebeu a visita de um beija-flor em casa? O bichinho voou até a sua janela mesmo sem que você tenha deixado algum alimento para ele? Se a resposta for sim, temos boas notícias. De acordo com a astróloga Sara Koimbra, receber este pássaro em seu lar é um indício de bom presságio.

Espiritualidade está tentando passar uma mensagem

Além disso, em algumas culturas, o beija-flor é considerado um mensageiro dos ancestrais, trazendo mensagens de proteção e orientação. Há também quem acredite que o pássaro represente um espírito da natureza, capaz de potencializar o equilíbrio e a harmonia no lar.

Outros significados possíveis são: um aviso de que você está pronto para um novo ciclo de vida, uma mensagem de que você precisa se conectar com as suas verdadeiras paixões e também um lembrete de que a vida é curta e deve ser aproveitada.

“Podemos levar em consideração que tudo no universo é um microcosmo do macrocosmo, e que todas as coisas, em sua essência, representam um reflexo de quem somos”, explica Sara.

Segundo a especialista, o beija-flor é indicativo de bons tempos, com muita beleza, alegria, felicidade, descontração e boas novidades. E tudo isso, de certa forma, tem a ver com merecimento, visto que o pássaro se atrai apenas por locais em que a energia está elevada, leve e doce. “Que muitos beija-flores entrem na casa de todos”, brinca a astróloga.

