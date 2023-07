Como proteger o lar da energia de visitas indesejadas

Seja um parente chato ou aquele “agregado” do círculo social (o famigerado amigo do amigo), todos nós já precisamos treinar a paciência para receber visitas indesejadas em casa. O problema é que, muitas vezes, a energia de quem não gostamos acaba contaminando o ambiente. Daí vem aquelas situações esquisitas: coisas quebram do nada, discussões explodem repentinamente e o clima do lar simplesmente parece estar “pesado”. Chato, né?

Portanto, para que isso não aconteça, Amanda Celli, criadora da página “Tempero de Bruxa”, traz dicas de proteção para que a energia de nossas casas não seja prejudicada por indivíduos, digamos, desagradáveis. Dá uma olhada:

1. Defumação protetora

Antes de receber certas visitas em casa, é possível defumar o ambiente com ervas de proteção (como alecrim, salvia e eucalipto, por exemplo). Para isso, basta acender um incenso natural ou um bastão de ervas secas: “Enquanto caminha pelos cômodos, visualize uma luz protetora envolvendo cada espaço e criando um escudo contra as energias indesejadas”, indica.

2. Cristais de proteção

Amanda aconselha colocar alguns cristais de proteção estrategicamente pela casa. “A obsidiana, a turmalina negra e o quartzo fumê são excelentes opções para criar um escudo energético. Disponha-os nos cantos dos cômodos ou próximos à entrada principal, visualizando sua energia vibrante envolvendo e resguardando o ambiente.”

3. Limpeza energética com água salgada

A criadora do “Tempero de Bruxa” recomenda preparar uma solução de água e sal marinho e, logo em seguida, borrifar a mistura pelos cômodos do lar. “Enquanto faz isso, recite uma oração ou mantra de proteção, visualizando a energia da água salgada purificando e repelindo qualquer energia negativa que possa estar presente.”

4. Portal de proteção

Essa dica é perfeita para quem deseja criar um portal mágico de proteção na entrada de casa. Para isso, coloque alguns vasos de plantas protetoras e purificadoras próximos à porta (pode ser arruda, espada-de-são-jorge ou comigo-ninguém-pode).

Depois, pendure um símbolo sobre a porta de entrada da casa (como um olho grego, um pentagrama ou um hamsá). Por fim, esconda algumas folhas de arruda embaixo do capacho da entrada, e pronto! A partir de agora, todas as vibrações densas de quem entrar em seu lar ficarão para fora.

5. Filtro de energias negativas

Pegue um copo de vidro e preencha com sal grosso até alcançar a metade do recipiente. Depois, adicione água até cobrir o sal grosso. Ao final, apoie um pedaço de carvão sobre o sal com água e coloque esse filtro de energias próximo à porta de entrada de sua casa.

Amanda nos aconselha a desfazer do filtro quando o sal grudar na borda do vidro (ou o carvão ficar envolto de sal). “Descarte o restante da água e do sal em água corrente (na pia ou descarga). O carvão pode ser queimado ou colocado no lixo comum”, finaliza.

