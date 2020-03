O que os astros dizem sobre a pandemia de coronavírus

Susan Miller, mais célebre astróloga do mundo, relata o que os astros dizem sobre a atual situação mundial:

“Pessoas do mundo todo estão se unindo para tentar combater a pandemia de coronavírus. China, Itália, Irã, Alemanha e Espanha foram extremamente atingidos pelo vírus. Eu vivo em Nova Iorque e está tudo muito quieto por aqui, com escolas, museus, cinemas, a Broadway, restaurantes e bares fechados e nós, os moradores, fomos instruídos a ficar dentro de casa. Neste meio tempo, pensei muito sobre o Covid-19 e hoje trouxe o que os astros dizem sobre a atual situação mundial.

Neste ano, Plutão e Júpiter estarão em conjunção em Capricórnio em quatro períodos diferentes. Este é um fenômeno extremamente raro e que ocorre apenas uma vez a cada 13 anos. Os dois planetas juntos são muito fortes e podem causar situações de grande importância. Isso talvez explique o momento de atenção que o mundo passa atualmente. Júpiter também é considerado o astro dos milagres e este seu lado deve ter influência, ajudando a situação a se acalmar em alguns meses.

A conjunção de Plutão e Júpiter também costuma trazer prosperidade. Por isso, momentos bons chegarão após o fim desta crise. Pode ser um ótimo momento financeiramente, aproveite. As medidas tomadas pelos governos ao redor do mundo irão funcionar e, assim que conseguirmos nos livrar do coronavírus, devemos ser agraciados por um período de muita abundância.

No segundo encontro dos planetas esse ano, em 30 de junho, os dois estarão com o movimento retrógrado e, por isso, terão pouca força. Ou seja, nesse período a situação da pandemia deve se acalmar. Ainda assim, não podemos nos descuidar, pois não é uma certeza de que a Covid-19 será completamente erradicada. Devemos manter os cuidados necessários e continuar seguindo as instruções dos especialistas.

Muitos cientistas comparam a atual situação mundial do coronavírus com a epidemia da Gripe Espanhola em 1918, mas, apesar da semelhança no céu das duas ocasiões, não se deve desesperar, porque naquela época os médicos e cientistas não tinham tanta informação como temos hoje e as lideranças mundiais não determinaram que não deveria haver contato entre as pessoas, o que fez com que o vírus se alastrasse muito rapidamente.

Tudo o que podemos fazer agora é seguir as recomendações das autoridades e levar um dia após o outro. Faça isso não só por sua saúde, mas também pela das pessoas que ama, especialmente os mais velhos. Apesar da situação terrível, é um vírus que está nos ensinando a pensar mais no próximo. Portanto, se possível, fique em casa e aproveite o tempo livre para planejar sua vida pessoal e carreira e pensar em maneiras para aproveitar o período próspero que virá depois do fim da pandemia.”