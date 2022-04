Horóscopo semanal: as previsões de 11/04 a 17/04

Áries: A semana começa com aquela pitadinha boa na criatividade e na autoestima, que trazem sensações boas através de projetos e novidades no trabalho. Você sente que as coisas estão ganhando forma e rumo – e pode se animar com cada conquista que chega essa semana, viu? Mercúrio faz a passagem pelo seu setor financeiro colocando ordem e trazendo estabilidade. Momento de olhar para este setor com pensamento a médio e longo prazo.

Touro: Os próximos dias serão de bastante envolvimento com as finanças. Novas ideias, promoções e certo movimento na área profissional pode te colocar em sintonia com aumento de ganhos. Só não exagere na autocobrança – viver na prosperidade também é saber aproveitar os bons momentos. Meio da semana traz um certo incômodo com a área sentimental, mas uma boa conversa pode resolver bastante.

Gêmeos: A Lua inicia sua semana trazendo o que é ideal para você em ideias e criatividade. Momento é excelente para expandir contatos e colocar toda sua vocação em jogo – seu trabalho tem potencial para ser encontrado por pessoas decisivas. Contudo, Mercúrio traz movimento ao seu lado mais fechado e pode provocar certos incômodos – tudo para que você reflita o que de passado ainda vem cultivando. É hora de deixar ir.

Câncer: Os próximos dias são marcados pelos seus planos de futuro. Viagens, contatos, ideias de expandir o que gosta de fazer, além de novas atividades – tudo isso ganha novos capítulos essa semana. O setor das amizades entra em xeque também, você vai preferir cultivar daqui em diante somente os que te ofereçam segurança – e terá motivos para isso, atente-se aos sinais.

Leão: A semana começa com a Lua em seu signo trazendo um pouco de insatisfação e dúvidas sobre alguns planos e rumos traçados. Não é momento de lamentar o que já foi e, sim, focar no que ainda tem por vir. Mercúrio chega ao seu setor profissional trazendo movimento, mas de uma forma mais contida. Segure firme na ansiedade, pois os resultados serão certeiros.

Virgem: A semana pode até começar um pouco mais introspectiva, mas ao longo dela, você vai conseguir colocar alguns pontos em seus lugares. Mercúrio traz a chance de contatos e oportunidades que fazem você querer expandir seus conhecimentos e seu trabalho. Aproveite a boa vibe para colocar ideias em prática. No final da semana, relacionamentos ganham novo movimento e a sintonia aumenta. Bons momentos marcam este setor.

Libra: Semana começa com certa vontade de priorizar coisas que você não estava fazendo antes – e isso vai de encontro com todas as energias essa semana. Mercúrio movimenta seu setor de desapegos e traz à tona sensações e movimentos para que você encerre o que for necessário para seguir. Mas, antes, reflita sobre suas escolhas e em suas responsabilidades também. Marte no final da semana movimenta seu cotidiano – segure firme, pois correria não vai faltar.

Escorpião: Início da semana traz certa dúvida e incerteza sobre a carreira, mas que com um pouco de racionalidade você consegue colocar as coisas em seus devidos lugares. Coloque suas ideias no papel e vá à luta. O planeta da comunicação e do trabalho, Mercúrio, avança e traz movimento com parcerias de trabalho – podem surgir oportunidades benéficas nos próximos dias. No amor, é momento de colocar as cartas na mesa e falar sobre tudo que for necessário, sem deixar nada para depois.

Sagitário: Esta semana, o trabalho, assim como tudo que faz parte do seu cotidiano ganha novos ares, mas será preciso cultivar a paciência para suas expectativas. Você vai querer tudo para ontem e não será bem assim que vão funcionar – lembre-se de que existem coisas que estão fora do seu controle. No final da semana, no setor de casa e família algumas questões podem vir à tona e precisarão da sua ajuda para serem resolvidas.

Capricórnio: Mercúrio chega ao seu Paraíso Astral deixando você mais comunicativa e aberta a certas oportunidades. Será uma semana onde pode ser difícil controlar certas vontades – vai querer aproveitar bem o que deixou de nos últimos tempos. Contudo, é um bom momento também para cuidar mais de si mesma e priorizar algumas questões que são importantes, mas que vem deixando para depois. Firme o pensamento no que pode melhorar.

Aquário: A semana começa com uma certa dúvida e até alguns receios no setor de relacionamentos, mas essa energia é passageira. Lembre-se de ser para si primeiro e depois para o outro – não é hora de se abandonar. Família e assuntos de casa tomam mais tempo essa semana, o que pode reverberar em mudanças, reformas e até mesmo, planos e projetos com os parentes e mais próximos. Marte no final da semana traz movimento junto a Vênus e o seu setor financeiro ganha bons e novos ares com trabalhos e projetos. Não tenha medo de encarar.

Peixes: Semana importante para você que vem fazendo uma reciclagem de sentimentos e colocando muita coisa para seguir. Marte chega em seu signo trazendo a força da coragem e da atitude, mas certas inseguranças e medos podem fazer essa energia chegar mais devagar. Reflita onde pode mudar e onde pode exercer esse voto em si mesma – tudo que acontece em nossa vida é para o bem maior, não limite o fluxo natural das coisas.

Pílulas diárias

11/04: Lua em Leão traz a oportunidade de sermos criativos e corajosos com as nossas escolhas em toda a nossa vida. Não tire de você a chance de brilhar e de ter seu espaço no mundo.

12/04: Marte e Lua trazem certo conflito e nos questionam sobre nossas escolhas. O que falta para sermos quem precisamos ser? Está mais do que na hora de sermos os líderes da nossa própria vida.

13/04: É hora de realizar! Colocar em prática tudo que já está em sua mente. Organize o que precisa e manifeste hoje o que deseja!

14/04: Júpiter e a Lua dão o alerta: você confia o suficiente em si mesma e em tudo que faz? O que mais é possível e que ainda não foi considerado por você para chegar onde deseja?

15/04: Marte entra em Peixes e movimenta nosso lado sensível e intuitivo. Lembre-se que o verdadeiro caminho para qualquer coisa é o de dentro.

16/04: Lua em Libra traz à tona o quanto nossas relações são importantes e o quanto estamos dando prioridade também para o que sentimento. É momento de cultivar o amor-próprio antes de oferecê-lo ao outro.

17/04: Neste Domingo de Páscoa, celebre o amor em suas infinitas formas. Esteja com o coração tranquilo em todas as situações.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)