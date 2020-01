Horóscopo da semana de 27/1 a 2/2: introspecção e autoconhecimento

A semana começa com a Lua no signo de Peixes, uma combinação sensível. É preciso tomar cuidado com os exageros emocionais. Preste atenção aos pensamentos compulsivos, às tristezas que surgem. Tudo vai mexer com a gente. É preciso, por esse motivo, trabalhar bastante a espiritualidade. Na segunda e na terça, medite, ouça músicas que tragam astral positivo, tome muita água e faça alguns banhos de limpeza. Quem está no mar, na cachoeira ou piscina deve aproveitar o movimento das águas para se energizar.

Na terça (28), Vênus em conjunção com a Lua e Netuno causa situação inspiradora para o amor e a afetividade emocional. Quarta, quinta e sexta (29, 30, 31) a Lua está em Áries, mudando muito o clima. Lua em signo de fogo estimula iniciativas. Vamos sentir acender o lado de fazer acontecer. Entretanto, é possível que surjam tendências agressivas, impulsividade.

No dia 1, a Lua cresce em Aquário. A comunhão com Urano em Touro causa a energia de quebrar barreiras daquilo que a gente precisa enxergar de forma diferente. Vale especialmente para os signos fixos (Aquário, Leão, Touro e Escorpião): não seja teimoso. A gente não pode ficar sempre travado nas mesmas situações. A ideia é inovar, mas não de um jeito reflexivo ou pensativo. É melhor que seja prático. Não fique no campo das ideias, ache soluções estruturais para mudanças de vida.

Confira as previsões da astróloga Serena Salgado do Astrocentro.

Áries

A Lua em Peixes marca a necessidade de pensar nas finanças. Na terça, talvez tenha a possibilidade de ganhos inesperados ou de travar parcerias interessantes. Mas exigirá que você corra atrás. Evite pensamentos muito lúdicos. Foque no prático. A Lua em Áries causa um pouco de irritação na quarta, mas na quinta e na sexta você sentirá energia para produzir mais resolver coisas importantes e necessárias. No fim de semana, sentirá que está mais prática. É um bom momento para voltar a pensar em dinheiro e elaborar uma estratégia para o próximo mês.

Touro

A energia de Peixes funciona para a afetividade, para desenvolvimento de amizade ou da relação entre pessoas da equipe. Saiba dar limites quando for interessante. Na Lua em Áries, você ficará irritada, ansiosa, agitada e até chata. A ansiedade precisa ser controlada. Faça caminhadas, isso ajuda. Depois, aproveite a Lua em Áries para realizar coisas que deseja. Não deixe só essa parte chata se sobressair. No final de semana, com a Lua no seu próprio signo, vai sentir a tensão ir embora aos poucos.

Gêmeos

Há outra proposta para sua relação com o trabalho. É provável que inclua mais sensibilidade, emoção. Você vai sentir a criatividade fluir. Quem trabalhar em áreas que exigem mais foco e praticidade talvez sinta dificuldade. Mas tente perceber os benefícios de deixar a emoção fluir pela vida. Na quarta, quinta e sexta, o foco será nos amigos. No fim de semana, tente parar para colocar em ordem algumas coisas. Observe em qual parte as coisas emperram para você e tente entender como mudar isso.

Câncer

Você começa a semana emotiva, mas, se usar isso para o bem pode sentir grande crescimento na espiritualidade, no senso meditativo. Ouça músicas gostosas, medite. Faça leituras agradáveis. Com a Lua em Áries, volta com garra para ao trabalho e pode ter interesses que venham a se concretizar. A Lua em Touro provoca mudanças. Pode ser que surjam novas amizades. A certeza é só de que você sairá da mesmice.

Leão

A energia mexe bastante com o emocional da leonina. É uma energia que nem sempre combina com Leão porque é mais delicada, sensível, complacente. Isso irrita um pouco Leão, que é mais de peitar, botar o pé na porta. Quando se sente sensível, fica irritado. Você vai sentir altos e baixos sem entender o porquê. Tem que trabalhar autoconhecimento e deixar tudo mais positivo para as coisas fluírem. A Lua em Áries traz a energia da ação. Você vai querer fazer, delegar, expandir, ver outros horizontes. No final de semana, use a influência para pensar em mudanças para sua vida, inclusive no trabalho.

Virgem

No começo da semana, o emocional estará em alta. Na terça, pode ter importantes revelações emocionais, perceber realmente onde o coração dele está. Pode também fazer boas parcerias de trabalho. Com a Lua em Áries, ficará inconformada com algumas coisas. Precisa tomar cuidado com a ansiedade e trabalhar o autoconhecimento. Vá caminhar, extravasar a energia de maneira positiva. É melhor do que estourar com as pessoas. No final de semana, vai ter mais possibilidade de se abrir para novos horizontes. Vá ver novas paisagens, ter mais contato com a natureza.

Libra

Libra já é muito emotivo, Peixes também. Na segunda e na terça, vão pedir muita coisa para você. E você vai querer fazer. Preste atenção aos limites. Use a sensibilidade, mas entenda também o que você quer. Você pode formar parcerias de trabalho interessantes. Na quarta, quinta e sexta, a afetividade estará em alta. Tome cuidado com a energia excessiva, você pode se sentir em conflito, confrontada e até possessiva. No relacionamento, pense em propostas positivas para a relação fluir. No sábado e domingo, invista em autoconhecimento.

Escorpião

A semana começa com sentimentos fortes e muita emotividade. É normal que sinta simpatia por uns, antipatia por outros. Na terça, cabe muita afetividade. Um dia gostoso, com diversão, um pouco de social, mas de forma intimista, só com pessoas que você realmente curte estar. Na quarta, quinta e sexta você vai querer movimentar o corpo, se sentirá mais ativo e vai querer buscar entretenimento. A Lua em Touro coloca energia para você resolver as coisas de forma prática no campo afetivo.

Sagitário

A energia de Peixes traz introspecção e há necessidade disso. Talvez você se depare com questões de família, de conciliação ou questões emocionais mal resolvidas. É um bom momento para dar uma chacoalhada. Leve isso para nível espiritual, de autoconhecimento, questione-se. Em casa, provoque mudanças que tragam respostas positivas. A Lua em Áries coloca mais ânimo e garra no dia a dia. Você vai movimentar mais o corpo, entrar em contato com as pessoas. Cuide-se e fique antenado nas coisas que precisa fazer para conseguir um cotidiano que caiba a expansão. Tudo bem querer mais do que você tem, mas seja prática.

Capricórnio

A Lua em Peixes mexe com a compatibilidade emocional. Pense nas suas relações e na forma que trava conexões, acordos. Estude coisas espirituais. Fuja do lado pragmático de ganhar dinheiro. A Lua em Áries mexe com questões de família e casa. Talvez você se acalme de um lado e se irrite do outro. No final de semana, a Lua em Touro faz você buscar criatividade e ter propostas mais prósperas. Invista no que você faz bem. A afetividade também vai participar desse processo.

Aquário

É um desafio ter o Sol no próprio signo, estar perto do aniversário. Tem que se se cuidar bastante físico e mentalmente. A Lua em Peixes mexe com preocupações. Você ficará mais emotiva. Na questão financeira, principalmente, deixe fluir. Seja assertiva, mas use a intuição. Algumas parcerias boas travadas nesse dia podem trazer dinheiro. Na quarta, quinta e sexta, o avanço será maior. Trabalhe a comunicação, pois ela exercerá um papel importante. E no sábado e domingo, com a Lua em Touro, dê atenção a questões de casa e família.

Peixes

É um momento importante, afinal, a semana começa com a Lua no seu signo. A proposta é de dominar um pouco a emotividade, os sentimentos tristes, as sensações de inadequadação, as inseguranças. Use o mental, observe mais, não deixe que as sensações predominem. Na terça, a sensação é um pouco melhor. Vênus em Peixes e a ligação com a Lua traz cordialidade, abraços, afagos, pessoas mais afetivas. Quarta, quinta e sexta, com a Lua em Áries, trabalhe os desafios com coragem, garra, determinação. Muita iniciativa para o campo profissional. No fim de semana, a proposta é tentar coisas novas e usar suas iniciativas e vontades de forma prática para resolver questões pendentes.