Um dos movimentos mais importantes que tem início nesta semana do dia 10 de fevereiro é a entrada do planeta Marte em Capricórnio, exigindo muita estratégia, ação e concretização por parte dos signos. A necessidade de sair do campo das ideias e avançar sem deixar com que os planos morram no meio da jornada será o foco deste e do próximo mês.

Ainda nesta semana, a Lua tende a nos levar para questões mais espirituais. Porém, é importante manter os pés no chão e ter foco. Nos dias 12 e 13, a Lua em Libra pedirá o equilíbrio das nossas ações, pedindo cuidado com iniciativas afetivas, que podem ser impulsivas demais. No dia 14, a Lua vai para Escorpião puxando energia do elemento água, trazendo introspecção. E o trânsito se encerra no domingo (16) com a Lua caminhando para Sagitário, formando um trígono com Vênus, trazendo novos ares e o fim dos momentos mais reservados.

Confira as previsões da astróloga Serena Salgado do Astrocentro.

Áries

Os arianos iniciam a semana estimulando e ativando a criatividade. Com Marte ingressando em Capricórnio, as pessoas regidas por este signo precisarão dar ênfase em concretizar e focar nos planos e metas, principalmente na esfera de trabalho e projetos pessoais que, por vezes, ficam inacabados. Nos dias 12 e 13, a entrada da Lua em Libra pede que os arianos sejam mais diplomáticos e cautelosos em suas relações afetivas.

Touro

No dia 10, com a chegada de Marte em Capricórnio, a atenção das pessoas regidas por Touro deve estar concentrada em se abrir para o mundo e estimular um olhar de grandiosidade para o que está ao redor. Além disso, a semana também começa recebendo energia em Virgem e para os taurinos o momento é favorável para observar e organizar a rotina na agenda, solucionar questões, afim de sentir os caminhos mais estruturados para o restante de todo o mês de fevereiro. A Lua no no signo de Libra trará atenção para os desafetos e intolerância com as discussões. No dia 16, a Lua chega em Sagitário e sugere aos taurinos momentos de recolhimento e tranquilidade.

Gêmeos

Nos próximos dias as geminianas estarão envolvidos com questões íntimas que precisam ser solucionadas, tudo com muita passividade e tranquilidade. A Lua em Virgem, nos dias 10 e 11, promove movimento para que essas pessoas foquem e realizem tarefas associadas ao lar. Aqui, os nativos do signo também ganharão ainda mais criatividade e leveza para colocar em prática as vontades, tirando os planos do campo das ideias. No dia 16, a Lua chegará em Sagitário e exigirá um jogo de cintura para lidar com as intensidades afetivas.

Câncer

Nos dias 10 e 11, a Lua em Virgem trará para os cancerianos o momento ideal para organizar planilhas e ajustar detalhes de um possível novo projeto ou trabalho. É também o momento dos cancerianos investirem em atividades que rendam prazer e ao mesmo tempo proporcionem conhecimento, como um curso de línguas ou uma atividade ao ar livre, por exemplo. Com a Lua em Sagitário no domingo (16), o dia fica mais alegre, mesmo que, com alguma ansiedade por questões não solucionadas em jogo.

Leão

Os leoninos precisarão trabalhar nos próximos dias os cuidados com a saúde. A Lua que se inicia na semana em Virgem pede para que o cuidado financeiro surja também para os nativos deste signo. Movimentando as necessidades das finanças, os dias 14 e 15 exigem que os leoninos foquem nos cuidados e diálogos com a família, sem deixar de esquecer a si mesmo, e mantendo o ritmo dos cuidados com o corpo e saúde. No domingo (16) o momento é propício para investir em algum esporte e fazer atividades físicas.

Virgem

A Lua inicia a semana em Virgem, representando um ótimo momento para os nativos deste signo cuidarem mais de si mesmos. Nos dias 13 e 14, a Lua atinge Libra e incentiva os virginianos a olharem com mais atenção para o equilíbrio financeiro, além de apreciar momentos mais intimistas. Marte avançando em Capricórnio ao longo do mês, exige maior abertura na mentalidade dos nativos de Virgem para aproveitarem as mudanças na rotina e estarem mais abertos a recebê-las, sem desconfiar de si mesmo.

Libra

Marte se aproxima de Capricórnio e pede que os nativos de Libra se atente aos cuidados de familiares e pessoas queridas no próximo mês. Para a semana, nos dias 10 e 11, a Lua em um signo de terra, Virgem exigirá o recolhimento que Libra tanto precisa para fazer uma organização interna e repensar quais são as ações e vontade que demandam energia, o que realmente se torna necessário neste momento da vida, e o que de fato, os nativos deste signo estão fazendo para conseguirem chegar onde querem. Já com a Lua em Libra nos dias 12 e 13, o momento envolve maior atenção para os cuidados com si mesmo e para trabalhar aspectos da beleza. Ao fim do domingo (16) maiores contatos afetivos começam a surgir.

Escorpião

A semana começa intensa para os escorpianos, já que talvez os nativos do signo estejam ocupados mediando questões sociais que envolvem amigos e tendo menos tempo para ele mesmo. A Lua em Virgem indica o momento para dar enfoque nas meditações e orações. Já nos dias 14 e 15 a Lua está neste próprio signo e com tanta proximidade do signo, os escorpianos poderão trabalhar questões íntimas e latentes. Já no domingo (16), a Lua domina Sagitário, trazendo notícias positivas e favoráveis sobre finanças, proporcionando um clima mais descontraído.

Sagitário

Para os sagitarianos a Lua em Virgem nos dias 10 e 11 está voltada completamente para o profissional. É o momento de organização nas empreitadas e foco completo em questões que envolvem trabalho. Nos dias 13 e 14, a Lua atinge Libra e um jogo de cintura com amigos será bem-vindo para evitar pequenos conflitos. Mais para o fim da semana os sagitarianos se sentiram mais leves, tranquilos e felizes, já que terá a Lua em seu próprio signo. Marte em Capricórnio oferece para Sagitário uma fase de completa transformação positiva, que requer atenção dos nativos.

Capricórnio

Com Marte se consolidando em Capricórnio, os nativos do signo podem se atentar em melhorar o desempenho físico, ter cuidados com a parte óssea do corpo. A Lua em Virgem nos dias 10 e 11 exige organização na vida deste signo, sem deixar de lado as aspirações e os sonhos. No dia 13 os capricornianos terão novidades financeiras e já perto do fim da semana, com a Lua em escorpião é o momento dos capricornianos confiarem nas intimidades que construíram com amigos e saírem para se mostrarem e desabafarem. Já no domingo, Sagitário provoca na Lua uma fase mais introspectiva para aqueles que são regidos por Capricórnio.

Aquário

A Lua em Virgem nos dois primeiros dias da semana, começa trazendo aspectos de equilíbrio e tolerância para os aquarianos. No dia 14, com a Lua em Escorpião, os processos a serem trabalhados estão vinculados ao âmbito profissional, que exigirá maior destreza e planejamento. A Lua em Sagitário no domingo incentiva os aquarianos a aproveitarem o momento com as pessoas que são importantes para eles, e cultivarem as boas e velhas amizades.

Peixes

Peixes sentirá as emoções crescerem com as transições da Lua essa semana. Virgem trabalhará as emoções e o lado afetivo dos nativos deste signo nos dias 10 e 11 e com a chegada da Lua em escorpião no dia 14, as necessidades ficarão voltadas para prevalecer a paciência e a busca pela segurança com a abertura de novos horizontes e planos para o futuro. Ao fim da semana com a Lua em Sagitário, os nativos de Peixes sentirão o lado social e amigável mais aguçado.

