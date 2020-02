Horóscopo da semana de 03/02 a 09/02: autoconhecimento e espiritualidade

A semana começa com Mercúrio entrando em Peixes, onde permanecerá por vários dias, o que inspira mudanças na maneira como pensamos e absorvemos conhecimentos. Por isso, é um bom momento para quem gosta de desenvolver estudos esotéricos, artísticos e questões espirituais. A Lua fica em Gêmeos entre os dias 3 e 5, o que reforça essa busca por conhecimento espiritual. Mas cuidado para não perder o foco, pois a Lua em Gêmeos pode trazer uma desatenção nas situações.

No dia 6, a Lua entra em Câncer, o que pede um envolvimento maior com a família, com os filhos e com a casa. É um momento para estar mais perto de quem nos acolhe. Reuniões familiares são uma boa pedida!

Durante quase toda a semana, teremos Vênus fazendo quadratura com Marte. Além disso, Vênus entra no signo de Áries, o que traz uma energia de fogo. Então, é preciso tomar cuidado com as fortes polarizações, energias do feminino versus o masculino, e energias de muita ação versus muita passividade, podem encontrar conflitos. Com a Lua Cheia em Leão, o final de semana promete ser divertido. Então, aproveite!

Confira as previsões da astróloga Serena Salgado do Astrocentro.

Áries

Com a entrada da Lua em Gêmeos, no dia 3, o ariano sentirá mudanças na forma de se comunicar. Será preciso pensar mais antes de falar. É um bom momento para estudar a espiritualidade. Quando a Lua entrar em Câncer, haverá uma melhora significativa na comunicação familiar, aproveite. Com Vênus em Áries, surge uma necessidade de absorver prosperidade e novidade. É uma fase positiva para o amor, para a prosperidade e também para a prática da empatia. A Lua Cheia no final de semana garante diversão e bom humor.

Touro

Momento de atenção para os taurinos. A energia de Mercúrio em Peixes mexe bastante com as questões financeiras, por isso, é preciso tomar certos cuidados e observar melhor as situações antes de tomar decisões. Se você trabalha em áreas esotéricas, espirituais ou artísticas, isso tende a ser melhor. Mas, mesmo assim, é necessário ter atenção aos gastos. O momento é bom para valorizar contatos intimistas com as pessoas que você gosta. A entrada de Vênus em Áries exige mais assertividade e posicionamento. E, no final de semana, a Lua Cheia pede atenção na área profissional e familiar.

Gêmeos

Há uma grande mudança para os geminianos. Com a entrada de Mercúrio em Peixes, é preciso ficar atento a forma de se comunicar. O momento pede para falar menos e ouvir mais. Aproveite para observar e sentir mais a hora e o que falar. A Lua em Câncer ajuda nas possibilidades de prosperar, principalmente no dia 6. No lado afetivo, aproveite, pois de alguma amizade pode surgir um amor.

Câncer

Entre os dias 3 e 5, é preciso tomar cuidado para não ficar muito mal-humorado, pois algumas coisas mal-resolvidas podem vir à tona. A dica é ficar mais quieto e se aprofundar no autoconhecimento. Quando a Lua estiver em câncer, aproveite para desenvolver atividades que lhe tragam bem-estar. Com a Lua cheia em Leão, grandes ideias podem surgir e o momento é ideal para uma organização financeira. A entrada de Vênus em Áries pode proporcionar mudanças positivas na carreira.

Leão

A Lua em Gêmeos traz dias interessantes. É importante valorizar e se esforçar no autoconhecimento e espiritualidade, principalmente nos dias 6 e 7, quando alguns sentimentos podem trazer confusões, tristezas e desentendimentos pessoais. No final de semana, com a Lua Cheia no próprio signo, a energia será de expansão e felicidade. Aproveite!

Virgem

Mercúrio em Peixes vai se opor ao seu signo, o que mexe muito com questões do coração. Os pensamentos mais analíticos, costumeiros desse signo, não terão muito peso neste momento. É importante prestar atenção e ter outras percepções no campo afetivo. Nem sempre aquilo que foi idealizado era o que o coração realmente queria. Autoconhecimento e perseverança são importantes neste caminho. A Lua em Gêmeos traz insights positivos na parte profissional. Vênus em Áries propicia uma noção nova para parcerias e conquistas, aproveite. Mas a Lua em Leão no fim da semana pede acolhimento. Opte por atividades mais tranquilas porque você poderá estar mais vulnerável.

Libra

Mercúrio em Peixes pede novos olhares para as formas de se comunicar. Os librianos têm uma boa percepção de sentimentos e emoções, aproveite esta facilidade para aprofundar-se nas relações. Há também uma energia propensa a ligações espirituais. Vênus entrando em Áries, que é o oposto do signo de Libra, traz uma energia de ação e pouca passividade. Você estará propenso a resolver coisas que estavam paradas, mas é preciso ficar atento com ansiedade e brigas excessivas.

Escorpião

A palavra da semana para o escorpiano é autoconhecimento! Mercúrio em Peixes ajuda a buscar um lado de interiorização e introspecção. Com a Lua em Câncer, tudo deverá se clarear, o que fará com que você se sinta mais aberto para tomar decisões e esteja com uma intuição mais afinada. E, no final de semana, a Lua Cheia em Leão traz ansiedade e imediatismo. Talvez seja melhor esperar a segunda-feira com a Lua em Virgem para tomar decisões.

Sagitário

A energia de Mercúrio em Peixes mexe com questões intuitivas e espirituais. É um bom momento para diálogos compassivos com a família. Com a Lua em Gêmeos, nos dias 3, 4 e 5, o lado afetivo estará mais disposto a ampliar o diálogo. Bom momento para aprofundar-se nas relações. A Lua Cheia em Leão é o momento perfeito para fazer aquela viagem que estava nos seus planos.

Capricórnio

Com a Lua em Gêmeos, nos dias 3, 4 e 5, surge uma energia de resolução no lado profissional, principalmente se você atua nas áreas de comunicação e ensino. Mercúrio em Peixes propõe um novo diálogo com você mesmo, aproveite para investir em autoconhecimento. Vênus em Áries cria uma energia em questões relevantes de família. É um bom momento para investir na afetividade. A Lua Cheia em Leão pode trazer um pouco de ansiedade e irritação, aposte na meditação e nos exercícios físicos.

Aquário

Nos dias 3, 4 e 5, haverá muita criatividade e vontade de testar coisas novas. Mercúrio em Peixes trará novas perspectivas do lado financeiro, é uma boa hora para organizar os gastos. A Lua em Leão no fim da semana inspira ares de diversão, mas é preciso ter cuidado no lado afetivo. Criar grandes expectativas pode ser um jeito fácil de se frustrar.

Peixes

Nos dias 3, 4 e 5, questões íntimas e familiares podem vir à tona, por isso, é bom ficar mais quieto. Quando a Lua entrar em Câncer, seu lado artístico estará aflorado. É um bom momento para se ligar com o seu verdadeiro propósito. O lado financeiro ficará de portas abertas com a entrada de Vênus em Áries. E, no final de semana, com a Lua em Leão, a energia será de muito ânimo e atitude, o que pode ser positivo inclusive se você estiver trabalhando.

